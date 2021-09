Bij Eintracht Frankfurt, de EL-tegenstander van Antwerp, liet bijna niemand een traan om het vertrek van coach Adi Hütter. Met opvolger Oliver Glasner timmert de ploeg aan een nieuwe weg.

De taalkwestie, die sommigen voor zijn komst had beziggehouden, bleek al snel geen probleem. Oliver Glasner (47), geboren in Salzburg en tot coach van formaat uitgegroeid bij Linzer ASK, spreekt een Hoogduits en niet moeilijk verstaanbaar dialect, maar hij beheerst ook vloeiend het Engels. In die taal richt hij zich dan ook tot zijn spelersgroep. Zijn voorganger Adi Hütter (51, sinds afgelopen zomer bij Gladbach) raadpleegde vaker de clubtolk als hij met de multinationaal samengestelde kern wilde communiceren. Hij wist immers niet altijd zeker of hij de juiste termen zou kiezen om zijn boodschap over te brengen. Hütter speelde liever op veilig van zodra het ingewikkeld dreigde te worden. Glasner is minder terughoudend. Hij oogt jeugdig en heeft een leuk voorkomen. Maar mispak je niet aan het meesterbrein, dat na drie succesjaren bij VfL Wolfsburg en een dispuut over de toekomstplannen met Jörg Schmadtke, inging op de lokroep van sportief directeur Markus Krösche om de traditieclub uit Hessen weer naar de top van de Bundesliga te loodsen. De nieuwe coach is geen impulsief, maar eerder een evenwichtig figuur die in zijn dagelijkse omgang op het trainingsveld wel heel direct omgaat met zijn spelers en technische staf. Glasner streeft in Frankfurt naar vernieuwde eendracht, maar dat vergt meer tijd en energie dan aanvankelijk ingeschat. Zowel in de Bundesliga als op de eerste speeldag in de groepsfase van de Europa League (1-1 thuis tegen Fenerbahçe) werd het team nog niet beloond voor het harde werk. Glasner en Krösche lieten zich begin augustus wat verblinden door de intrinsieke kwaliteit van de spelersgroep en de resultaten in de voorbereidingsperiode van zes weken. In totaal elf nieuwkomers werden aan de A-kern toegevoegd, waarbij tot nog toe enkel de vrij laat vastgelegde Kristian Jakic (24, een rechtsvoetige controlerende middenvelder die wordt gehuurd van GNK Dinamo Zagreb) zich al snel ontpopte tot een leidersfiguur.In het voorjaar was al duidelijk dat de Portugese doelpuntenmachine André Silva (25) na zijn 28 treffers in 32 Bundesligapartijen een nieuw avontuur zou opzoeken. De rechtsvoetige aanvaller verhuisde uiteindelijk voor 23 miljoen euro begin juli naar het financieel krachtige RB Leipzig. Zomeraanwinst Rafael Santos Borré (26), een Colombiaan die transfervrij overkwam van het Argentijnse River Plate maar eerder onder contract lag bij Villarreal CF en Atlético Madrid, toonde zich niet de koele afwerker. Tot kort voor het verstrijken van de transferdeadline eind augustus duurde het vooraleer met de Nederlandse toren Sam Lammers (24, 1m91 en gehuurd van Atalanta Bergamo) een nieuwe targetman en nummer 9 werd gevonden. Hij moet nu echter sneller dan voorzien acclimatiseren en het hoge niveau oppikken. Tegen Fenerbahçe en Wolfsburg maakte hij al belangrijke doelpunten, wat het beste doet verhopen. Het eerdere idee om het vertrek van Silva te compenseren met jonge en technische vaardige balkunstenaars als Jesper Lindström (21) en/of Jens Petter Hauge (21) komt in de praktijk vooralsnog nog niet tot uiting. Eintracht Frankfurt werd dit seizoen al meermaals bedrogen door het gebrek aan ervaring bij de nieuwkomers. Zij beschikken nog niet over de nodige metier, de taaiheid en leepheid om wedstrijden in een beslissende plooi te leggen. Glasner en Krösche staan naar eigen zeggen vaak versteld op training van hun circusachtige jongleeracts en vloeiende passeerbewegingen, maar moeten evenveel keer vaststellen dat hun jongens er zelden in slagen voorbij volwassen verdedigers van nochtans geen internationale topteams te geraken. Toch heerst er optimisme, omdat de nieuwe coach de juiste toon aanslaat tegenover zijn selectie en Glasner uiteindelijk verschilmaker Filip Kostic aan boord kon houden. De 28-jarige Servische linkerflankaanvaller, die in juli 2019 voor 6 miljoen euro werd overgenomen van Hamburger SV, wilde na een goed seizoen met vier doelpunten en veertien assists in dertig competitieduels een stap hoger zetten richting de Serie A. Lazio toonde interesse, maar het hele transferverhaal draaide uit op een sisser. Geruchten spraken over het gebruik van een vals of verkeerd mailadres door Eintracht Frankfurt, de club uit Rome zou dan weer een te laag (en niet afgesproken) officieel bod hebben uitgebracht voor Kostic. Na al dat gedoe achtte de speler zich mentaal niet klaar om aan te treden tegen Arminia Bielefeld en kwam hij niet opdagen op training. Sportief directeur Krösche verklaarde dat Lazio - dat een bod van 10 miljoen euro uitbracht - niet kon voldoen aan de vraagprijs van 15 miljoen euro voor de veertigvoudige international. Kostic zelf zou volgens sensatiekrant Bild-Zeitung een geldboete van 100.000 euro hebben gekregen en excuseerde zich intussen tegenover de fans. 'We hebben een moeilijk seizoen voor de boeg. Ik blijf psychisch sterk en zal altijd blijven vechten voor Eintracht Frankfurt. Het team heeft mij nodig', zo schreef hij op zijn Instagrampagina.