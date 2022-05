Eintracht Frankfurt heeft woensdagavond de finale van de dertiende editie van de Europa League naar zijn hand gezet. De Duitsers legden in het Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in het Spaanse Sevilla de Schotten van Rangers over de knie met 5-4 na penalty's, nadat het na 120 minuten 1-1 stond. Ze kwalificeren zich daardoor voor de eerste keer ooit voor de groepsfase van de Champions League.

De eerste helft had weinig om het lijf met weinig doelrijpe kansen aan beide zijden. Een brilscore halfweg was dan ook de logische ruststand. Na de pauze brak Joe Aribo (57.) de ban namens het team uit Glasgow. Tuta (ex-Kortrijk) verslikte zich, waardoor de Nigeriaan kon doorstomen naar het doel van Kevin Trapp en de Duitse goalie het nakijken gaf met een lage schuiver. Ook Rangers sloeg zo'n tien minuten later aan het klungelen achterin, maar voormalig STVV-speler Daichi Kamada zag zijn lob stranden op het dak van de kooi van Allan McGregor.

Laatstgenoemde was na de Italiaan Dino Zoff en de Nederlander Edwin van der Sar de derde veertiger die het doel mocht verdedigen in de finale van een Europese beker. Rafael Borre (69.) hing de bordjes niet veel later toch opnieuw in evenwicht met een subtiel kattenpootje. Nadien werd niet meer gescoord in de reguliere speeltijd. In de verlengingen viel er evenmin een winning goal, al moest Trapp wel uitpakken met een knappe reflex op Ryan Kent in de laatste minuten voor het aanbreken van de allesbeslissende penaltyserie.

Borre kroonde zich van op elfmeter tot de ultieme held door de beslissende binnen te rammen. Aaron Ramsey miste als enige. Frankfurt boekt op die manier zijn tweede Europese triomf in de bestaansgeschiedenis. Het volgt op de erelijst de verrassende Spanjaarden van Villarreal op, die het na een sensationele strafschoppenreeks in het Poolse Gdansk iets minder dan een jaar geleden haalden van de Engelse grootmacht Manchester United.

Het was overigens de eerste keer dat zowel een Duits als een Schots team het schopte tot de eindstrijd van het tweede Europese bekertoernooi. Sevilla blijft recordhouder met vier eindzeges in de competitie, voor Atlético Madrid met drie stuks.

