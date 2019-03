Frankfurtspits Luka Jovic (21) op de radar van Barça én Real

De 21-jarige Serviër raast als een wervelwind door de Bundesliga. FC Barcelona heeft 50 miljoen euro voor hem veil.

Met 15 doelpunten in 24 wedstrijden staat Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) samen met Marco Reus (Borussia Dortmund) op een gedeelde tweede plaats in de topschutterstand, net boven zijn Sébastien Haller, zijn maatje in de spits. Jovic' prestaties vielen een eerste keer op, nadat hij er in oktober vijf in het mandje legde tegen Fortuna Düsseldorf.

...