Frankrijk heeft zich maandag in eigen land als groepswinnaar geplaatst voor de achtste finales op het WK vrouwenvoetbal. In Rennes versloegen de Franse vrouwen op de slotspeeldag in groep A Nigeria met het kleinste verschil.

Videoscheidsrechter Danny Makkelie eiste een hoofdrol op bij het doelpunt. De Nederlander maakte scheidsrechter Melissa Borjas duidelijk dat er een strafschopfout gebeurd was, waarna Wendie Renard miste van op elf meter. Makkelie zag echter dat de Nigeriaanse doelvrouw te vroeg met beide voeten voor haar doellijn stond, waarop de Française nog eens mocht aanleggen. Deze keer miste ze niet en meteen was de wedstrijd ook beslist. Met negen op negen is Frankrijk groepswinnaar,

Noorwegen eindigt met zes punten op de tweede plaats, na een 2-1 tegen Zuid-Korea. Caroline Hansen en Isabell Herlovsen benutten een strafschop voor Noorwegen. Yeo Min-Ji verkleinde in de slotfase de achterstand voor Zuid-Korea. Nigeria werd met drie punten derde en moet hopen op een stek bij de beste vier nummers drie, maar dat is lang niet zeker. Zuid-Korea pakte geen enkel punt in Frankrijk en is uitgeschakeld.

Uit groep B stootten eerder op maandag al groepswinnaar Duitsland, Spanje en China door naar de tweede ronde. Zuid-Afrika werd puntenloos laatste en voor hen is het toernooi dan ook afgelopen.