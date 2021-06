Frankrijk en Portugal hebben zich woensdag in de kraker van de derde en laatste speeldag in EK-groep F in Boedapest in evenwicht gehouden (2-2). Ook Duitsland en Hongarije speelden in München 2-2 gelijk. Frankrijk wint de groep, Duitsland is runner-up. Portugal stoot als een van de vier beste derdes door en neemt het op tegen de Rode Duivels in de achtste finales.

Portugal klom na een strafschop op voorsprong, nadat doelman Hugo Lloris een overtreding beging. Cristiano Ronaldo (31.) nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de elfmeter binnen. Maar ook Frankrijk kreeg vlak voor de rust een penalty, na een lichte fout op Mbappé. Ditmaal trof Benzema (45.+2) raak - zijn eerste doelpunt voor Frankrijk nadat hij weer in de gratie is gevallen.

De spits van Real Madrid was gelanceerd en scoorde meteen na de koffie, randje buitenspel, de tweede Franse goal (47.). Na hands van Koundé kreeg Portugal weer een strafschop, opnieuw een klus voor Ronaldo (60.). Beide teams vonden het nadien welletjes en nieuwe doelpunten bleven uit.

Szalai (11.) maakte het stadion in München stil met de vroege 0-1. Duitsland moest reageren, maar kon de doorbraak moeilijk forceren. Pas over het uur kopte Havertz (66.) de gelijkmaker binnen. Meteen daarop echter weer consternatie, toen Schäfer de 1-2 nette.

De Duitsers vochten terug en Goretzka (84.) trapte de gelijkmaker binnen. De thuisploeg ging nog op zoek naar de winning goal, maar was niet meer succesvol.

Frankrijk speelt als winnaar van groep F op maandag 28 juni in Boekarest (21 uur) tegen Zwitserland, dat als derde eindigde in groep A. Duitsland kijkt daags nadien op Wembley in Londen (18 uur) Engeland, winnaar in poule D, in de ogen. Voordien (zondag) treft Portugal dus België in Sevilla.

Portugal klom na een strafschop op voorsprong, nadat doelman Hugo Lloris een overtreding beging. Cristiano Ronaldo (31.) nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de elfmeter binnen. Maar ook Frankrijk kreeg vlak voor de rust een penalty, na een lichte fout op Mbappé. Ditmaal trof Benzema (45.+2) raak - zijn eerste doelpunt voor Frankrijk nadat hij weer in de gratie is gevallen. De spits van Real Madrid was gelanceerd en scoorde meteen na de koffie, randje buitenspel, de tweede Franse goal (47.). Na hands van Koundé kreeg Portugal weer een strafschop, opnieuw een klus voor Ronaldo (60.). Beide teams vonden het nadien welletjes en nieuwe doelpunten bleven uit. Szalai (11.) maakte het stadion in München stil met de vroege 0-1. Duitsland moest reageren, maar kon de doorbraak moeilijk forceren. Pas over het uur kopte Havertz (66.) de gelijkmaker binnen. Meteen daarop echter weer consternatie, toen Schäfer de 1-2 nette. De Duitsers vochten terug en Goretzka (84.) trapte de gelijkmaker binnen. De thuisploeg ging nog op zoek naar de winning goal, maar was niet meer succesvol. Frankrijk speelt als winnaar van groep F op maandag 28 juni in Boekarest (21 uur) tegen Zwitserland, dat als derde eindigde in groep A. Duitsland kijkt daags nadien op Wembley in Londen (18 uur) Engeland, winnaar in poule D, in de ogen. Voordien (zondag) treft Portugal dus België in Sevilla.