Wereldkampioen Frankrijk is uitgeschakeld op het EK voetbal. De Fransen verloren maandag hun achtste finale in Boekarest na strafschoppen van Zwitserland (5-4). Goudhaantje Kylian Mbappé miste de beslissende elfmeter.

De partij in Roemenië begon aan een lage intensiteit. Beide ploegen wachtten af. Het eerste kansje was voor Frankrijk, maar Varane kopte hoog over. Zwitserland kwam niet echt in de problemen en na een kwartier kwamen de Zwitsers zelfs op voorsprong. Seferovic kopte een voorzet van Zuber knap voorbij Lloris, 0-1. De reactie van de Fransen kwam er na een vrijschop.

Mbappé, die het in het spel moeilijk had, knalde eerst vol in de muur om vervolgens snoeihard naast te trappen. Ook Rabiot probeerde het met een afstandschot, maar ook zijn poging ging naast. De combinaties bij de Fransen bleven van een bedenkelijk niveau en Zwitserland kwam eigenlijk nauwelijks in de problemen.

Zwitsers in vorm

Na rust waren het de Zwitsers die het best uit de kleedkamer kwamen. Seferovic miste op een haar na de 0-2. En dan kregen de Zwitsers ook nog een elfmeter na een fout op Zuber. Rodriguez trapte echter dramatisch en Lloris pakte zijn inzet. Frankrijk was nu helemaal wakker. Karim Benzema leek 'les Bleus' te redden met twee treffers in evenveel minuten. Na 57 minuten nam hij een pass van Mbappé heerlijk mee en tikte hem voorbij Sommer. En nauwelijks twee minuten later bracht hij de Fransen zowaar op voorsprong. De spits van Real Madrid kopte een voorzet van Griezmann vrijstaand binnen, 2-1.

Zwitserland was voor even murw geslagen en een kwartier voor tijd krulde Paul Pogba van buiten de zestien op heerlijke wijze de 3-1 op het bord. De Fransen waanden zich echter te zegezeker en gingen opeens heel laks verdedigen. Seferovic deed de Zwitsers negen minuten voor tijd dromen met de aansluitingstreffer, 3-2. En vijf minuten voor tijd waarschuwde invaller Gavranovic de Fransen een eerste keer.

Zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel, maar in de slotminuut van de reguliere speeltijd was Gavranovic daar opnieuw. Hij kapte makkelijk Kimpembe uit en versloeg Lloris met een prachtig grondscherend schot. Het stond zowaar 3-3. Frankrijk kreeg nog één kans op de winst, maar Coman zag zijn schot uiteenspatten op de lat. Er kwamen verlengingen aan.

Eerste grote kans

Daarin was de eerste grote kans opnieuw voor Coman, die Sommer met een vluchtschot aan het werk zette. Benzema was intussen gewisseld met een blessure. In de tweede verlenging kwam ook Mbappé alleen voor de Zwitserse doelman, maar het is niet zijn EK. Dat zou later deze wedstrijd nog blijken. De PSG-aanvaller trapte in het zijnet. Ook Giroud kwam nog dichtbij de verlossende treffer. Strafschoppen moesten een beslissing brengen.

In de penaltyreeks bleven de vijf Zwitsers foutloos. Ook de eerste vier Fransen maakten geen fout. Nummer vijf Kylian Mbappé zag zijn inzet wel gered worden door Sommer. De Fransen liggen uit het EK. Mbappé verlaat het toernooi zonder goal.

Zwitserland treft in de kwartfinales vrijdag Spanje in Sint-Petersburg. De Spanjaarden namen eerder maandag in een spektakelduel na verlengingen met 3-5 de maat van Kroatië.

De partij in Roemenië begon aan een lage intensiteit. Beide ploegen wachtten af. Het eerste kansje was voor Frankrijk, maar Varane kopte hoog over. Zwitserland kwam niet echt in de problemen en na een kwartier kwamen de Zwitsers zelfs op voorsprong. Seferovic kopte een voorzet van Zuber knap voorbij Lloris, 0-1. De reactie van de Fransen kwam er na een vrijschop. Mbappé, die het in het spel moeilijk had, knalde eerst vol in de muur om vervolgens snoeihard naast te trappen. Ook Rabiot probeerde het met een afstandschot, maar ook zijn poging ging naast. De combinaties bij de Fransen bleven van een bedenkelijk niveau en Zwitserland kwam eigenlijk nauwelijks in de problemen. Na rust waren het de Zwitsers die het best uit de kleedkamer kwamen. Seferovic miste op een haar na de 0-2. En dan kregen de Zwitsers ook nog een elfmeter na een fout op Zuber. Rodriguez trapte echter dramatisch en Lloris pakte zijn inzet. Frankrijk was nu helemaal wakker. Karim Benzema leek 'les Bleus' te redden met twee treffers in evenveel minuten. Na 57 minuten nam hij een pass van Mbappé heerlijk mee en tikte hem voorbij Sommer. En nauwelijks twee minuten later bracht hij de Fransen zowaar op voorsprong. De spits van Real Madrid kopte een voorzet van Griezmann vrijstaand binnen, 2-1.Zwitserland was voor even murw geslagen en een kwartier voor tijd krulde Paul Pogba van buiten de zestien op heerlijke wijze de 3-1 op het bord. De Fransen waanden zich echter te zegezeker en gingen opeens heel laks verdedigen. Seferovic deed de Zwitsers negen minuten voor tijd dromen met de aansluitingstreffer, 3-2. En vijf minuten voor tijd waarschuwde invaller Gavranovic de Fransen een eerste keer. Zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel, maar in de slotminuut van de reguliere speeltijd was Gavranovic daar opnieuw. Hij kapte makkelijk Kimpembe uit en versloeg Lloris met een prachtig grondscherend schot. Het stond zowaar 3-3. Frankrijk kreeg nog één kans op de winst, maar Coman zag zijn schot uiteenspatten op de lat. Er kwamen verlengingen aan. Daarin was de eerste grote kans opnieuw voor Coman, die Sommer met een vluchtschot aan het werk zette. Benzema was intussen gewisseld met een blessure. In de tweede verlenging kwam ook Mbappé alleen voor de Zwitserse doelman, maar het is niet zijn EK. Dat zou later deze wedstrijd nog blijken. De PSG-aanvaller trapte in het zijnet. Ook Giroud kwam nog dichtbij de verlossende treffer. Strafschoppen moesten een beslissing brengen. In de penaltyreeks bleven de vijf Zwitsers foutloos. Ook de eerste vier Fransen maakten geen fout. Nummer vijf Kylian Mbappé zag zijn inzet wel gered worden door Sommer. De Fransen liggen uit het EK. Mbappé verlaat het toernooi zonder goal. Zwitserland treft in de kwartfinales vrijdag Spanje in Sint-Petersburg. De Spanjaarden namen eerder maandag in een spektakelduel na verlengingen met 3-5 de maat van Kroatië.