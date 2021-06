Frankrijk is het EK voetbal dinsdag begonnen met een 1-0 zege in München in de topper tegen Duitsland. Een eigen doelpunt van Mats Hummels na twintig minuten volstond voor de drie punten.

Na een studieronde van een kwartiertje nam Frankrijk het heft in handen in de Allianz Arena. Pogba kopte over en Mbappé testte de vuisten van Neuer. De Duitsers hapten naar adem en na twintig minuten stond het 1-0 voor de Fransen. Uitgerekend de door bondscoach Löw opnieuw in genade aangenomen Hummels werkte een voorzet van Hernandez knullig in eigen doel. Duitsland reageerde met een kopbal van Müller, die net naast ging. De Duitsers herpakten zich in het tweede deel van de eerste helft, maar grote kansen bleven uit.

Na de pauze was de eerste grote kans opnieuw voor Frankrijk. Rabiot trapte vanuit een scherpe hoek op de paal. Voor Duitsland viel een gekraakte volley van Gnabry op het dak van het doel. De Duitsers namen met veel balbezit nadrukkelijk het heft in handen. Maar achteraan was het opletten geblazen tegen de razendsnelle Mbappé. Die scoorde eerst even voorbij het uur de tweede Franse treffer, maar zag zijn goal afgekeurd worden voor buitenspel. Een kwartier voor tijd was de snelheidsduivel Hummels te vlug af. Die keerde echter terug en onderschepte de bal met een meesterlijke tackle. De Franse vraag voor een penalty was onterecht. Ook een treffer van Benzema werd nog geannuleerd voor buitenspel. Aan de overkant bleef een echt Duits slotoffensief uit. Het bleef 1-0.

Eerder op de avond won Portugal in Boedapest met 3-0 van Hongarije. De drie goals kwamen allemaal in de slotfase tot stand. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer en werd zo EK-topschutter aller tijden. De Portugezen nemen de leiding in de groep, voor Frankrijk. Duitsland en Hongarije blijven puntenloos achter. Op de tweede speeldag is er Hongarije-Frankrijk en Duitsland-Portugal.

Parachutist op het veld

Voor het begin van de wedstrijd was er nog een opmerkelijk voorval: een parachutist scheerde rakelings over het publiek en landde daarna op het veld. Eén persoon raakte gewond. Het ging om een protestactie van milieuorganisatie Greenpeace, die niet verliep zoals gepland.

'We verontschuldigen ons ervoor dat bij de Greenpeace-actie van vandaag vanwege een technische storing een noodlanding gemaakt moest worden. Mensen werden daardoor in gevaar gebracht en een persoon zou gewond zijn geraakt', schrijft de Duitse tak van de organisatie op Twitter. 'We hopen dat iedereen in orde is. Dit protest was niet bedoeld om het spel te verstoren of mensen te verwonden. De acties van Greenpeace zijn altijd vreedzaam en geweldloos. Helaas verliep niet alles volgens plan met deze campagne.'

Het was volgens Greenpeace de bedoeling dat de parachutist een bal op het veld van de Allianz Arena zou gooien en daarna weer zou wegvliegen. De actievoerder had een motor op zijn rug hangen. Toen hij het stadion binnen vloog, leek hij één van de kabels te raken die aan het dak hangen voor de aansturing van de 'zwevende' camera boven het veld. De parachutist raakte daardoor de controle enigszins kwijt en scheerde rakelings over het publiek. De man plofte met een flinke smak op het veld neer, niet ver van de zijlijn.

Enkele Duitse voetballers kwamen even kijken bij de 'indringer' hoe het ging. Op de gele parachute stond de naam van de milieuorganisatie en de tekst 'Kick out oil!'.

Greenpeace liet via Twitter weten dat het ging om een protest tegen Volkswagen, één van de sponsors van het EK. Op tv was niets van het incident van te zien, maar toeschouwers in München deelden beelden via de sociale media. De actievoerder die op nogal gevaarlijke wijze het stadion was binnengevlogen, werd door enkele stewards afgevoerd.

