Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalfederatie FFF, wil daags na de dramatische uitschakeling van Frankrijk in de achtste finales van het EK voetbal tegen Zwitserland geen grote uitspraken doen over de toekomst van Didier Deschamps als bondscoach.

De wereldkampioenen verloren maandag hun achtste finale in Boekarest na strafschoppen van Zwitserland (5-4). Goudhaantje Kylian Mbappé miste de beslissende elfmeter. Na de reguliere speeltijd stond het 3-3. Die stand stond ook na de verlengingen nog op het bord. Een stevige opdoffer voor het team van Deschamps, die in de Franse media heel wat kritiek moet slikken omwille van zijn (gefaalde) tactische aanpak tegen de Zwitsers. Deschamps staat bij Les Bleus nog onder contract tot na het WK van eind volgend jaar in Qatar. Frankrijk pikt in september de draad weer op met de kwalificaties richting het WK 2022. Of dat met Deschamps aan het roer is moet nog blijken. Le Graët liet van zijn kant in de Franse pers wel verstaan dat hij niet denkt dat de pijnlijke exit een verdere samenwerking onmogelijk maakt, 'al is een goed gesprek met Didier wel nodig.' 'De kwartfinales niet bereiken is uiteraard een teleurstelling. We hadden sterke momenten tijdens de wedstrijd en dachten dat de buit binnen was. Helaas, dat is voetbal', aldus Le Graët, die aangaf dat deze vroege exit dus niet automatisch een einde maakt aan het contract van Deschamps. 'We moeten wel eens rond de tafel gaan zitten', besloot hij.