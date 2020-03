In Frankrijk willen ze dat de competitie sowieso uitgespeeld wordt. Tot wanneer er dan gespeeld moet worden, maakt niet uit, de competitie wil vooral geen 200 miljoen euro mislopen.

Jean-Michel Aulas, voorzitter van Olympique Lyon, kwam wel met een heel speciaal idee op de proppen voor het geval de Ligue 1 niet meer hervat zou worden: 'une saison blanche', een blanco seizoen, meldde hij aan Le Monde. In zijn logica zouden de gekwalificeerden voor de volgende Europese campagne dan deze zijn die voor dit seizoen Europees gekwalificeerd waren.Jacques-Henri Eyraud, sterke man van grote rivaal Olympique Marseille, noemde het 'een obsceen voorstel'. Hij wees op het eigenbelang achter het voorstel van Aulas: Olympique Lyon staat momenteel slechts zevende, op negen punten van de vierde plaats, de laagste plaats die nog recht geeft op Europees voetbal. Als het klassement van de Ligue 1 behouden blijft zoals het er nu uitziet, dan riskeert Olympique Lyon, op dit moment nog achtste finalist in de Champions League, een seizoen zonder Europees voetbal tegemoet te gaan. 200 miljoen euro op het spelIntussen bereidt Frankrijk vooral een strijdplan voor om de competitie zo snel mogelijk te kunnen hervatten. In het spel: de 200 miljoen euro aan tv-rechten die nog moeten worden gestort - in twee schijven, volgens L'Équipe - door Canal + en BeIn Sports, rechtenhouders voor de Ligue 1. Want de financiën van de clubs beginnen door de coronacrisis zwaar onder druk te komen staan.'De prioriteit is dit seizoen te beëindigen', aldus Nathalie Boy de la Tour, voorzitster van de Ligue de Football Professionnel (LFP). In Frankrijk zijn ze daarvoor tot veel bereid. Bondsvoorzitter Noël Le Graët stelt voor om eventueel tot in juli te blijven spelen. Bernard Caïazzo, sterke man van Saint-Etienne en voorzitter van de vakbond van de clubs van Ligue 1, wil zelfs tot in augustus met het huidige seizoen doorgaan. Het doel is duidelijk: nog zoveel mogelijk inkomsten ontvangen. Hoe dan ook de competitie afwerken, dat is waar ze in Frankrijk op inzetten, ook uit angst dat de ingekorte transferperiode wel eens veel clubs zou kunnen schaden.Uitgaande transfers, vaak gericht op het welvarende Engeland, zijn inderdaad een van de financiële motoren van het Franse voetbal. De turbulente zomer die ons te wachten staat, zou clubs wel eens een belangrijke inkomstenbron kunnen ontnemen. In die mate dat sommigen zelfs het hele besturingssysteem van het Franse voetbal in vraag stellen. In de kolommen van de Courier Picard pleitte Amiens Bernard, voorzitter van het bescheiden Amiens, voor een verregaand alternatief: voer een salarisplafond in zoals in de NBA of in de Top 14, de belangrijkste Franse rugbycompetitie. Het is een manier om de ongelijkheden weg te werken en vooral om de loonlast te verminderen, want die bedraagt momenteel gemiddeld zowaar zeventig procent van het budget van de Franse voetbalclubs.