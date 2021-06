De Franse bondscoach Didier Deschamps denkt niet dat de knieblessure die Karim Benzema dinsdagavond opliep hem lang van de velden zal houden. De spits van Real Madrid moest in de met 3-0 gewonnen oefenpot in Parijs tegen Bulgarije kort voor de pauze naar de kant.

Op 15 juni opent de wereldkampioen zijn EK tegen Duitsland. Of de 33-jarige Benzema er dan bij is, valt af te wachten. De aanvaller maakte nog maar pas zijn comeback bij Les Bleus na ruim vijf jaar afwezigheid.

'Er zijn ergere dingen in het leven', zei Deschamps na de match. 'Hij kreeg een tik op de knie en de spier en wilde geen risico nemen. Daarom heeft hij het veld verlaten. Er zijn onzekerheden maar daar moet je mee leven. Zoals het er nu uitziet, is het niets dramatisch. We zullen de juiste dingen doen en ons niet elke dag afvragen hoe het met hem gesteld is.'

Benzema vormde in de laatste twee oefenduels tegen Wales (3-0) en Bulgarije een indrukwekkende voorlijn met Kylian Mbappé en Antoine Griezmann. Hij werd tegen de Bulgaren vervangen door Olivier Giroud, die prompt twee keer scoorde.

