De Franse bondsvoorzitter Noel Le Graet wil niet meer dat matchen stilgelegd worden als supporters homofobe spreekkoren beginnen te zingen.

De voetbalwereld is al even in de ban van racisme. Rashford, Abraham en Pogba kwamen er al mee in aanraking in Engeland en enkele weken geleden werd ook Lukaku het slachtoffer van racistische gezangen in Italië. En in Frankrijk hebben de scheidsrechters te kampen met homofobe supporters. De Franse bondsvoorzitter Noel Le Graet wil van deze problemen af, maar een match stilleggen vind hij een brug te ver.

'Als een scheidsrechter een wedstrijd wil stilleggen, moet dat om racistische of veiligheidsredenen zijn. Ik hoop dat scheidsrechters de match dan ook niet meer stilleggen omwille van homofobe spreekkoren. Ik ben daar absoluut tegen. Het probleem moet opgelost worden, maar een match stilleggen gaat te ver', vertelde hij aan Franceinfo.

Sinds enkele weken is duidelijk geworden dat homofobie een groot probleem is in het Franse voetbal. Het debat bereikte al een eerste climax tijdens de vorige speeldag, toen de Franse ref Mehdi Mokhtari de wedstrijd tussen Nancy en Metz stillegde wanneer de supporters van de thuisploeg Metz en de Franse bond op de korrel namen met enkele homofobe boodschappen. De scheidsrechter kreeg de steun van de Franse minister van sport, Roxana Maracineanu, die nu dus ook lijnrecht tegenover Le Graet staat. Het was niet het enige voorval in het Franse voetbal, want in totaal werden al vier wedstrijden stopgezet in de Franse eerste en tweede klasse sinds het begin van het seizoen op 8 augustus.