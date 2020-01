JS Saint-Pierroise, de kampioen van het eiland Réunion naast Madagaskar, moet voor de Franse beker 10.000 kilometer vliegen naar Frankrijk om tegen SAS Epinal uit te komen.

Saint-Pierroise haalde het voorlopig tot bij de laatste 32 teams in het toernooi. De amateurclub dat op het Franse eiland Réunion ligt, is zo nog maar het tweede overzeese team dat zo ver raakt in de beker, na ASC Le Geldar uit Frans-Guyana. Een sterke prestatie, want de amateurs versloegen in de vorige ronde nog tweedeklasser Niort. Daarvoor moesten ze 11 uur vliegen.

Nu ze dus een ronde verder zijn, zullen ze opnieuw die lange reis moeten maken en dat op twee weken tijd. Middenvelder Elliott Grandin, die vroeger nog in Engeland speelde, legt uit aan de BBC hoe zo'n lastige verplaatsing werkt. 'We vertrekken een week op voorhand om zo voorbereid te kunnen zijn en onze jetlag weg te werken. Het is zeker niet eenvoudig om dat twee weken op rij te doen, maar we genieten van onze tijd in Frankrijk.'

Het is al moeilijk voor de club om op tijd en goed aan te komen in Niort, maar zelfs 100 supporters maakten zelfstandig de overtocht naar het Franse vasteland. 'De mensen op Réunion zijn echt gek van voetbal. Het hele stadion van Niort was gewoon gevuld met onze eigen supporters. Dat was een geweldig gevoel. En het gekke: je herkende iedereen, omdat het allemaal trouwe supporters zijn', besloot Grandin.

Saint-Pierroise speelt niet in de Franse reeksen, maar in de eigen competitie op in Réunion. De amateurclub is daar al vijf keer op rij kampioen geworden. Enkel in de beker worden de overzeese gebieden ook opgenomen in de tabel.

