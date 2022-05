In de marge van de finale van de Champions League voetbal zaterdagavond in Parijs zijn er 105 voetbalsupporters opgepakt en 39 in voorhechtenis genomen. Dat zegt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Aan het Stade de France vonden verschillende incidenten plaats toen supporters probeerden om de toegang tot het stadion te forceren.

Het gebeurt niet vaak bij een wedstrijd op het hoogste niveau, maar de confrontatie tussen Real Madrid en Liverpool moest met een halfuur uitgesteld worden wegens de spanningen aan het stadion. Verschillende supoorters probeerden om over de veiligheidshekken te klimmen. Het kwam tot confrontaties tussen de politie en de supporters. De ordediensten gebruikten daarbij traangas.

Sommige supporters raakten het stadion niet binnen voor het einde van de eerste helft, ook al hadden ze een ticket. De politieprefectuur van Parijs zegt in een zaterdagavond gepubliceerde persmededeling dat "talrijke supporters zonder tickets voor de wedstrijd of met valse tickets de toegang tot het Stade de France hebben verstoord, ter hoogte van de veiligheidszone buiten".

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin klaagde in een tweet over de houding van de "duizenden Britse supporters zonder ticket of met valse tickets die de toegang forceerden" tot het Stade de France. Toch klinkt er ook kritiek op de Franse aanpak, vanwege het gebruik van traangas in de buurt van kinderen en supporters die niet betrokken waren.

"We zijn extreem ontgoocheld over de toegangsproblemen en de schendingen van de veiligheidszone waar de supporters van Liverpool het slachtoffer van werden", zegt de Engelse club zelf in een persmededeling. De Liverpool-supporters, die al dertig jaar niet meer als problematisch beschouwd worden, zijn bitter over de charges van de politie voor en na de match en over de ongefundeerde beschuldigingen. De Britse politie van Merseyside-Liverpool, aanwezig aan het stadion, spreekt van "choquerende omstandigheden". Ze verdedigt ook het "voorbeeldige" gedrag van de supporters tijdens de wedstrijd. Het was "de slechtste" ooit op het vlak van organisatie, zegt de politie.

Ook de internationale pers is niet mals voor de organisatie. "Stade de Farce', kopt de Britse tabloid The Sun. De Duitse krant Bild heeft het over "de avond van de chaos".

