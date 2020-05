Roxana Maracineanu zei in een gesprek met RTL hoe ze de toekomst van het voetbal, Roland Garros en de Ronde van Frankrijk zag.

De stopzetting van de Ligue 1 blijft in Frankrijk voor de nodige commotie zorgen. Zo trokken Olympique Lyon en Amiens naar de Raad van State om die beslissing aan te vechten.

Maar Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, blijft bij haar standpunt en werkt verder om de seizoenen in verschillende sporten voor gesloten te verklaren.

'We doen het nodige om de stopzetting van de seizoenen in verschillende sporten te valideren. De finale van de Coupe de France (tussen PSG en Saint-Etienne, nvdr) in augustus afwerken achter gesloten deuren, is wel een mogelijkheid.'

Verder zei ze dat ze de 'frustratie van spelers en voorzitters van de clubs uit de Ligue 1 begrijpt. Maar in de context van 11 mei konden we de competitie niet afwerken tegen 3 augustus en was het niet mogelijk om vanaf 13 juni weer te gaan voetballen. Er is een bepaalde periode nodig om na een lockdown terug op niveau te geraken en om de reflexen van een collectief spel terug te vinden. We hopen allemaal dat de competities midden juli of begin augustus kunnen hervatten. Welke competities? Dat is niet aan mij om te beslissen.'

Publiek

De Franse minister van Sport had het bij RTL ook over een gedeeltelijke terugkeer van het publiek naar de stadions. Maracineanu sprak over de mogelijkheid om 'trajecten uit te stippelen om het stadion binnen te komen en om het terug te verlaten'. Ze voegde eraan toe: 'Dat zal wel ingewikkeld zijn.'

Ten slotte sneed ze ook de thema's Roland Garros en de Ronde van Frankrijk aan. 'Ik zou niets liever willen dan dat ze kunnen doorgaan met publiek, maar vandaag is de realiteit dat we aan het werken zijn aan scenario's met minder publiek.'

Terug op een normale manier sporten, zoals vóór de coronacrisis, sluit de minister voorlopig echter uit: 'Tijdens een lockdown kan je niet gaan sporten zoals het daarvoor was. Zonder vaccin is een terugkeer naar de normaliteit voor de sport onmogelijk.'

De stopzetting van de Ligue 1 blijft in Frankrijk voor de nodige commotie zorgen. Zo trokken Olympique Lyon en Amiens naar de Raad van State om die beslissing aan te vechten.Maar Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, blijft bij haar standpunt en werkt verder om de seizoenen in verschillende sporten voor gesloten te verklaren.'We doen het nodige om de stopzetting van de seizoenen in verschillende sporten te valideren. De finale van de Coupe de France (tussen PSG en Saint-Etienne, nvdr) in augustus afwerken achter gesloten deuren, is wel een mogelijkheid.'Verder zei ze dat ze de 'frustratie van spelers en voorzitters van de clubs uit de Ligue 1 begrijpt. Maar in de context van 11 mei konden we de competitie niet afwerken tegen 3 augustus en was het niet mogelijk om vanaf 13 juni weer te gaan voetballen. Er is een bepaalde periode nodig om na een lockdown terug op niveau te geraken en om de reflexen van een collectief spel terug te vinden. We hopen allemaal dat de competities midden juli of begin augustus kunnen hervatten. Welke competities? Dat is niet aan mij om te beslissen.'De Franse minister van Sport had het bij RTL ook over een gedeeltelijke terugkeer van het publiek naar de stadions. Maracineanu sprak over de mogelijkheid om 'trajecten uit te stippelen om het stadion binnen te komen en om het terug te verlaten'. Ze voegde eraan toe: 'Dat zal wel ingewikkeld zijn.'Ten slotte sneed ze ook de thema's Roland Garros en de Ronde van Frankrijk aan. 'Ik zou niets liever willen dan dat ze kunnen doorgaan met publiek, maar vandaag is de realiteit dat we aan het werken zijn aan scenario's met minder publiek.'Terug op een normale manier sporten, zoals vóór de coronacrisis, sluit de minister voorlopig echter uit: 'Tijdens een lockdown kan je niet gaan sporten zoals het daarvoor was. Zonder vaccin is een terugkeer naar de normaliteit voor de sport onmogelijk.'