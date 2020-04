De Franse profliga (LFP) heeft donderdag zoals verwacht akte genomen van de definitieve stopzetting van het seizoen in de Ligue 1. Het Paris Saint-Germain van Rode Duivel Thomas Meunier wordt uitgeroepen tot kampioen.

PSG verovert zo zijn zevende landstitel in acht jaar tijd, de negende in totaal. Na 28 speeldagen werd de Ligue 1 omwille van de coronacrisis vorige maand stilgelegd. Enkel PSG en Straatsburg hadden nog een wedstrijd tegoed. De Parijzenaars hadden al een voorsprong van 12 punten bijeengespeeld op nummer 2 Marseille.

De Franse profliga hield voor zijn 'eindklassement' rekening met het gemiddeld aantal behaalde punten. L'OM en nummer 3 Rennes mogen zich net als PSG opmaken voor de Champions League. Lille zal volgend seizoen in de Europa League aantreden. Het Reims van Thomas Foket en Nice kunnen zich ook op basis van de competitie kwalificeren voor de Europa League. Dat is echter niet het geval als de finales van de Franse beker en ligabeker deze zomer doorgaan. Daarin staan respectievelijk Saint-Etienne en het Lyon van Rode Duivel Jason Denayer tegenover PSG, en dan zouden die twee teams alsnog de Europa League-tickets krijgen.

Op basis van de 'eindstand' die de LFP vrijgaf, degraderen Amiens en het Toulouse van Aaron Leya Iseka naar de Ligue 2. Lorient en Lens verzekeren zich van promotie naar de hoogste divisie.

Mogelijk voelen verschillende clubs zich tekortgedaan, met mogelijke rechtszaken in het verschiet.

