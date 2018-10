Franse spits Alassane Pléa (25) bloeit open bij Gladbach

Voor de neus van Borussia Dortmund, Newcastle, West Ham en Fulham haalde Borussia Mönchengladbach midden juli de Franse aanvaller met Malinese roots Alassane Pléa binnen tot 2023. Met 23 miljoen euro werd hij voor die Fohlen de duurste speler in de clubgeschiedenis. Dat record stond eerder op naam van Matthias Ginter, die begin juli voor 17 miljoen euro was overgenomen van Borussia Dortmund. Om de ambities kracht bij te zetten betaalde Gladbach ook zo'n 20 miljoen euro voor de Deense verdediger Jannik Vestergaard aan Southampton.

Maar het goudhaantje bleek toch vooral Pléa. Hij doorliep, na de eerste prille stappen bij Lille OSC, vanaf zijn veertiende de jeugdopleiding van Ol. Lyon - net als eerder Umtiti, Benzema, Martial en Tolisso. In augustus 2014 vertrok hij voor 500.000 euro naar OGC Nice. Onder Lucien Favre was Pléa aan de zijde van Mario Balotteli in totaal goed voor 27 competitietreffers en 7 assists in 60 duels in de Ligue1.

Tot voor de interlandbreak kwam Pléa 477 minuten in actie in de Bundesliga. Dat leverde vijf goals en een assist op in zeven competitiewedstrijden. 'Hij maakt doelpunten uit het niets', beweert ploegmaat Christoph Kramer. 'Alassane heeft weinig kansen nodig, wat een uitermate sterke kwaliteit is', weet ook coach Dieter Hecking.

Pléa, die met rugnummer 14 speelt als ode aan zijn grote voorbeeld Thierry Henry, bloeit snel open. 'Mijn integratie, zowel op als naast het veld, verloopt zeer goed', reageerde hij heel gelukkig in L'Equipe. ' Michaël Cuisance, Mamadou Doucouré en Thorgan Hazard zijn ook Franstalig en vergemakkelijkten dat proces. Want het gaat om mijn eerste buitenlandse ervaring. De Bundesliga is qua ritme en intensiteit ultracompetitief. Ik houd me fysiek goed staande. De strijd om de Europese plaatsen wordt ons hoofddoel.'