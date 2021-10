In een nieuw stadion begint SC Freiburg binnen anderhalve week aan een nieuwe toekomst. Maar de oude waarden blijven.

SC Freiburg is binnen het Duitse voetbal een aparte club. Het is een vereniging die volop de kaart van de jeugd trekt. En het is een club met een sociaal karakter. Er zijn amper verschuivingen binnen het bestuur, er is veel respect voor mensen die de club hebben opgebouwd. Daar hoort ook de trainer bij. De huidige coach, Christian Streich, is aan zijn tiende seizoen bezig. Een van zijn voorgangers, Volker Finke, was zelfs zestien jaar hoofdtrainer. Hij bracht de club in 1993 naar de Bundesliga, degradeerde in zijn ambtsperiode drie keer, maar zijn positie stond nooit ter discussie. SC Freiburg is in de Bundesliga een grijze muis, met beperkte financiële mogelijkheden. Juist daarom groeide het idee om een nieuw stadion te bouwen. Dat zorgde aanvankelijk voor protest, vooral door de omwonenden. Maar uiteindelijk werd in november 2018 met de werken gestart. Die zijn nu, door corona een jaar later dan gepland, beëindigd. Binnen anderhalve week speelt SC Freiburg, thuis tegen RB Leipzig, zijn eerste wedstrijd in de nieuwe, moderne tempel. Het afscheid aan het vroegere Dreisamstadion, met 24.000 plaatsen, zorgde wel voor veel emotie. Nu speelt SC Freiburg in een stadion met 34.700 plaatsen. De club verdubbelde het aantal businessseats die meteen de deur uit waren. Er zijn nu ook viploges. Maar tot een andere manier van denken zal dit bij SC Freiburg, dat in de Bundesliga in de subtop meedraait, niet leiden. En voor Christian Streich wordt het een aanpassing: hij woont pal tegenover het oude stadion.