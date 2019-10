De Duitse voetbalclub SC Freiburg bouwt momenteel een nieuw stadion, maar door klachten van omwoners mag het daar niet in spelen na 20 uur.

Een nieuw stadion, hier in België mag een club er nog enkel van dromen. In Duitsland gaat dat allemaal wel wat sneller. De Zuid-Duitse club SC Freiburg is een van de clubs die een nieuw stadion aan het bouwen is, maar ondervond nog voor de opening al een heel groot probleem: 's avonds en op zondagnamiddag mag er niet in gespeeld worden.

Een groep omwonenden had een klacht ingediend bij het gerecht van Baden-Württemberg omdat ze vreesden voor de overlast van het stadion tijdens de wedstrijddagen. Vooral het geluid zou veel bewoners angst aanjagen. De rechtbank gaf hen gelijk en limiteerde de tijd waarin er gespeeld mag worden in het stadion: nooit na 20 uur en niet tussen 13 en 15 uur op zondag.

Dat deze uitspraak een drama betekent voor de club, hoeft niet gezegd. Wanneer Freiburg ooit haar thuiswedstrijden gaat kunnen spelen is allesbehalve duidelijk want de meeste speeluren in de Bundesliga vallen heel lastig: 20:30 uur op vrijdag, 18:30 uur op zaterdag, 13:30 uur op zondag en 20:30 uur op maandag. Enkel op zaterdag in de namiddag zou er nog gespeeld kunnen worden.

Het stadion staat er intussen al bijna, want na dit seizoen zou de club al willen verhuizen naar haar nieuwe hoofdkwartier. Ofwel zal de verhuis nog even op zich laten wachten, ofwel moet Freiburg tegen maart volgend jaar met een oplossing komen, want dan worden de licenties voor het komende seizoen uitgedeeld. De club heeft alvast laten weten dat het de zaak grondig zal onderzoeken en naar een hogere rechtbank zal stappen.