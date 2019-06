75 miljoen euro legde Barcelona neer voor Frenkie de Jong. Een bedrag dat binnen de familie in het sobere Nederlandse dorpje Arkel als 'gênant' werd omschreven. Dit is het levensverhaal van een jongen die abnormaal normaal bleef. Aflevering 2 van een zomerreeks over de roots van aanstormende talenten.

Het is 2006 en de U12 van Willem II doet mee aan een zaalvoetbaltoernooi in Rotterdam. Tussen de wedstrijden door kunnen de spelertjes individueel meedingen om een penaltybokaal en namens de Tilburgers weet een klein blond mannetje van acht zich te plaatsen voor de finale. De tribunes zijn afgeladen vol, in het doel staat de keeper van Feyenoord U18 die zó groot is dat er geen ruimte meer over lijkt in het zaalvoetbalgoaltje. Het voetballertje van Willem II neemt een aanloop en stift de bal zó over de vallende doelman. 'Je kon een speld horen vallen', zegt Robby Hendriks, toen en nu jeugdtrainer bij Willem II. Ruim dertien jaar later heeft hij het moment zo weer op zijn netvlies staan. 'Er zaten zo'n tweeduizend man in de zaal en die gingen allemaal uit hun dak. Hij besloot gewoon te stiften! Hadden wij hem niet verteld, hij bedacht het allemaal zelf. We wisten wel dat Frenkie speciaal was, maar dit vergeet ik nooit meer.'

...