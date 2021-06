Nederland staat in de 1/8 finales van het EK en dat heeft het onder meer te danken aan een steengoede Frenkie de Jong. Een gesprek met de regisseur van Oranje en FC Barcelona.

Het gaat bij Oranje al weken over het systeem, maar maakt het eigenlijk uit hoe je speelt als Frenkie de Jong meedoet? 'Weet je, ik vind al die discussies wel vermakelijk, dan heb je toch het idee dat je met een toernooi bezig bent', zegt de 24-jarige middenvelder van FC Barcelona. 'Systemen... Het gaat er niet om hoe je ze noemt, 5-3-2, 4-3-3; het draait om hoe je veldbezetting is. Ik vind wel dat we stappen hebben gezet in de manier waarop we willen spelen. En 4-3-3 is iets wat we sowieso al kunnen.' De bondscoach vertelde dat hij daarover praat met Georginio Wijnaldum, Maarten de Roon en Memphis Depay. Waarom niet met jou? Frenkie de Jong: 'Niet nodig, de bondscoach bepaalt hoe we spelen. Hij hoeft echt niet elke keer naar mij te komen om erover te praten. Hetzelfde geldt voor de ambities. Ik heb niet een persoonlijk doel, niet iets dat ik wil bereiken als individu. Ik wil winnen met het team. Het gaat niet om mij.' Is het EK wat je ervan had gedacht, vooraf? De Jong: 'Je weet niet wat je moet verwachten, maar het idee vind ik al mooi. Vroeger zat ik in een oranje shirtje voor de televisie, met vrienden en familie, of ik was te vinden op het plein. Ik was echt fan van het Nederlands elftal. Dat ik nu zelf een toernooi aan het spelen ben, vind ik dan toch wel heel speciaal. 'Ik heb ooit één EK gespeeld, dat was met Oranje U19, het Europees kampioenschap in Thessaloniki. Dat kun je natuurlijk niet vergelijken met een echte eindronde. Ik ben nieuwsgierig naar wat ons verder nog te wachten staat. Tot nu toe heeft het alles wat je ervan verwacht. Iedereen komt met een mening, over ons, het systeem, het spel. Voor mij geen probleem, dat hoort erbij. 'In Spanje is het nog veel erger dan hier. Jullie moeten ook wat te schrijven hebben en het draagt wel bij aan de sfeer. Ik zie die reclames op televisie, alles oranje. Het zou mooi zijn als het land straks écht feest kan vieren. Daarom ben ik zo blij dat er tegen Oekraïne toch 16.000 mensen in het stadion zaten. Daarmee ben ik eigenlijk nog het meest gelukkig. Dat er weer publiek kan en mag komen kijken.' Leg eens uit wat voor verschil dat maakt. De Jong: 'Je moet uitkijken dat spelen zonder publiek niet gewoon gaat worden en gelukkig is dat ook niet het geval. Toen we voor de WK-kwalificatie tegen Letland speelden, zaten er 5000 mensen in De Arena. Van tevoren denk je dan: nou, ook niet veel...Maar eenmaal op het veld merkte je meteen het grote verschil. Ze maakten een lawaai... Meteen weer adrenaline. Die mensen stuwden ons naar voren. Ik heb ze gemist. 'Zonder publiek voetballen is gewoon een heel ander spel. Je mist de spanning. Je bent toch, onbewust, iets sneller minder geconcentreerd dan wanneer er wel publiek in het stadion zit. Daarbij merk je het ook aan de intensiteit, de wisselwerking met scheidsrechters. Het is écht voetbal. Daarom ben ik zo blij dat de mensen weer terug zijn. Ik was er al bijna aan gewend, voetballen in lege stadions. Terwijl dat iets is waaraan je nóóit mag wennen.' De bondscoach zegt: halve finale zou een topprestatie zijn. De Jong: 'Ben ik met hem eens. We hebben een goed team, maar zijn niet de topfavoriet. Wat wij als Oranje hebben, is dat we in staat zijn van ieder land te winnen. Als we maar goed zijn en gedisciplineerd spelen als een team.' Bijna drie jaar nadat je letterlijk Wesley Sneijder afloste in de oefeninterland tegen Peru, speel je je eerste eindronde. De Jong: 'Eigenlijk had het na twee jaar gemoeten, hè... Maar ja, corona. Gelukkig is het er nu van gekomen. Er is best veel gebeurd. Sinds ik bij Oranje kwam, ben ik eigenlijk direct gaan spelen. Na Peru begon ik uit tegen Frankrijk voor de Nations League in de basis en ben er niet meer uit geweest. In die tijd groeiden we als team, wonnen tegen de verwachting van iedereen onze groep in die Nations League met Duitsland en Frankrijk. Er stond echt een hecht elftal. 'Ik vind het wat dat betreft wel heel jammer dat Virgil van Dijk er niet bij is. Hij moet zijn eerste grote toernooi missen door die vreselijke blessure. Ik heb hem nog wel even gebeld. Virgil is behalve de beste verdediger ter wereld ook onze captain, een leider in de groep, iemand die we er echt graag bij hadden gehad. Ik snap alleen wel dat hij kiest voor zijn gezondheid. Ik zou ook geen risico nemen. Gelukkig hebben we in het Nederlands elftal een aantal topverdedigers lopen, maar dat doet niets af aan het feit dat we Virgil missen als speler én leider.' Wat is de kracht van dit Oranje? De Jong: 'Dat is toch de teamgeest. Er is ook veel kwaliteit, hoor, maar als je de poppetjes individueel bekijkt en afzet tegen andere landen, hebben we niet de allerbeste spelersgroep van alle deelnemers. Maar zeker ook niet de slechtste. Onze kracht zit 'm in de eenheid. Als wij zorgen dat de sfeer in orde is en we kunnen terugvallen op de goede teamspirit die we altijd hebben gehad, ben ik ervan overtuigd dat we dit toernooi ook heel ver kunnen gaan komen. Onze missie is Europees kampioen worden. Anders hoef je niet mee te doen.' Je hebt de meeste minuten gespeeld van alle spelers in Europa: meer dan 5400. Voel je ze? De Jong: 'Ik kreeg kramp tegen Oekraïne, terwijl ik daarvan nooit last heb. Misschien was het wel een beetje de spanning, of zo. Het is zeker wel een druk jaar geweest, maar om nou te zeggen dat ik moe ben... Nee, dat ook niet. Moe is iets wat mensen je aanpraten, hè. Het zit altijd tussen je oren. Na een teleurstelling, zoals het missen van het kampioenschap, voel je het wel even. Gelukkig heb ik na afloop van het seizoen even een paar dagen rust kunnen nemen. Ik hoefde ook pas later dan de andere spelers aan te sluiten in het trainingskamp van het Nederlands elftal. Ook al is het dan maar kort, toch was het lekker om eventjes de batterij weer helemaal te kunnen opladen.' Is het logisch dat je tweede jaar bij Barcelona beter was dan het eerste seizoen? De Jong: 'In mijn eerste jaar speelde ik ook vrijwel alles, maar wel vlakker dan afgelopen jaar. Ik heb mezelf meer kunnen laten zien, betere wedstrijden gespeeld, al vind ik wel dat ik qua niveau nog een stap kan zetten, hoor. Dus nog beter dan vorig seizoen.' Je speelde ook op verschillende posities. Gaat dat dan ten koste van niveau? De Jong: 'Nee. Het maakt mij op zich niet uit waar de trainer me neerzet, al speel ik natuurlijk wel het liefste op het middenveld. Maar achterin ging het ook goed. Weet je, het gaat altijd om vertrouwen. Dat heb ik heel erg gevoeld afgelopen jaar. De trainer gelooft echt in me en ook de supporters en de media waren positief. Dat is mooi en dan is het voor mij geen enkel probleem te spelen waar het team me op dat moment het hardste nodig heeft. Zo ben ik altijd geweest en zo sta ik er nu nóg in.' Ronald Koeman verlangt meer van jou. De Jong: 'Toen hij er net was in Barcelona, heb ik met hem gesproken. 'Frenkie,' zei hij, 'je bent een grote aankoop van de club, je komt uit het buitenland en dan móét je ook het verschil gaan maken. Laten zien dat je iets extra's brengt.' Terwijl hij me vanaf dag één dus heel veel vertrouwen gaf, zat er wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Extra druk. Voor mij voelde dat goed, want ik was het eigenlijk met hem eens. Wat ik net al zei: mijn eerste jaar was goed qua speeltijd die ik kreeg, maar ik vond mezelf vlakkig. Nu heb ik veel meer kunnen laten zien. Ik ben eigenlijk nooit tevreden.' Heb je gevreesd voor het einde van Koeman bij Barcelona? De Jong: 'Ik heb het allemaal van een afstand gevolgd, maar het spreekt voor zich dat ik blij ben dat-ie blijft. Ik heb van deze trainer vertrouwen gehad sinds het moment dat hij me liet debuteren in Oranje.' Wat zei hij tegen je voordat je naar het trainingskamp van Oranje vertrok? De Jong: 'Hij wenst me vooral heel veel succes. Het is toch ook een beetje zijn elftal nog, met de meeste spelers heeft hij gewerkt. 'Ik hoop dat jullie kampioen worden', zei hij nog. Nou, dat is precies onze ambitie.'