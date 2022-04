Fulham heeft zich verzekerd van promotie naar de Premier League. De Londense club won dinsdag in de Championship met 3-0 van Preston North End. Vorig seizoen degradeerden de Cottagers naar tweede klasse.

Fulham telt als koploper 86 punten na 42 wedstrijden. De club is daarmee verzekerd van de bovenste twee plaatsen in de Championship, die rechtstreeks promoveren naar de hoogste klasse.

Topschutter Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) was dinsdag eens te meer de grote held bij Fulham. Hij rondde de magische kaap van 40 competitietreffers. Mitrovic scoorde twee maal (9' en 41'), Fabio Carvalho (34.) was de andere doelpuntenmaker. Bij Fulham, de club waar Denis Odoi afgelopen winter vertrok voor een avontuur bij Club Brugge, was ook Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Genk) basisspeler. Daniel Iversen (ex-OH Leuven) stond in doel bij Preston.

Zaterdag kan Fulham zich ook verzekeren van de titel in de Engelse tweede klasse in een rechtstreeks duel met nummer twee Bournemouth.

