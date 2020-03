Hoe zal het Engels voetbal er uitzien na de coronacrisis? De grote clubs zullen het wel overleven, voor de kleintjes worden het spannende maanden.

Mikel Arteta stelt het wel, liet hij de fans van Arsenal vorig week weten. De Spaanse manager van Arsenal was de eerste bekende uit het Engelse voetbal die besmet raakte met het coronavirus. Daardoor moest op de dag van Liverpool-Atlético Madrid, de Champions League-wedstrijd waarin nog 3.000 Spanjaarden in de pubs en in de tribunes dicht bij elkaar zaten, het inhaalduel tussen Manchester City en Arsenal worden uitgesteld. Een paar dagen later werd er een algemene competitiestop ingelast, onder meer omdat ook Chelsea liet weten dat Callum Hudson-Odoi besmet was geraakt. Er werd toen beslist om alles uit te stellen tot 4 april. Vorige week viel dan de beslissing dat...

Mikel Arteta stelt het wel, liet hij de fans van Arsenal vorig week weten. De Spaanse manager van Arsenal was de eerste bekende uit het Engelse voetbal die besmet raakte met het coronavirus. Daardoor moest op de dag van Liverpool-Atlético Madrid, de Champions League-wedstrijd waarin nog 3.000 Spanjaarden in de pubs en in de tribunes dicht bij elkaar zaten, het inhaalduel tussen Manchester City en Arsenal worden uitgesteld. Een paar dagen later werd er een algemene competitiestop ingelast, onder meer omdat ook Chelsea liet weten dat Callum Hudson-Odoi besmet was geraakt. Er werd toen beslist om alles uit te stellen tot 4 april. Vorige week viel dan de beslissing dat er al zeker tot 30 april niet meer zal worden gespeeld.Nadat was vastgesteld dat Arteta besmet was, sloot Arsenal zijn trainingscomplex. De 100 werknemers, staff, spelers en omkadering gingen in quarantaine. Alles werd ontsmet en klaargemaakt om vanaf 24 maart weer in gebruik te worden genomen. Maar het is afwachten wanneer er weer kan of mag worden getraind, want het virus verspreidt zich in sneltreinvaart over Groot-Brittannië. Virologen verwachten de piek zelfs maar in mei of juni. Genoeg voor de Schotse Daily Record om op haar voorpagina nu al te titelen: 'No football until August'.Of het zover komt, weet niemand. Voorlopig is het plan om te kijken of alles na 30 april zo snel mogelijk opnieuw kan worden opgestart, desnoods met twee speeldagen per week. Volgens het reglement moeten op 1 juni alle competities zijn afgewerkt, maar die datum werd al geschrapt: er mag tot eind juni worden doorgespeeld. Spelers én clubs zijn van plan om het seizoen volledig af te werken, maar eind juni lopen wel contracten af. De nieuwe competitie start op 8 augustus, maar ook dat kan nog veranderen. Heel wat topclubs hebben in juli overzeese verplichtingen, World Tours, maar ook die dreigen in het gedrang te komen.In haar column in The Sun pleitte Karren Brady, CEO van West Ham, ervoor om het seizoen nu al stop te zetten. De gezondheid van fans en voetballers primeert en beslissen om straks zonder publiek te spelen, houdt immers ook gezondheidsrisico's in, argumenteerde ze: voetballers komen dan fysiek in contact met elkaar en met begeleiders, en niemand kan uitsluiten dat fans dan samentroepen in de buurt van het stadion. Haar stuk viel slecht. Vooral bij Liverpoolfans, die dan hun eerste titel in 30 jaar niet zouden kunnen vieren. Maar ook bij de fans van de ploegen die nog voor Europees voetbal of tegen de degradatie strijden. De CEO van West Ham heeft ook persoonlijk belang bij het stopzetten van de competitie: onderin het klassement tellen The Hammers evenveel punten als Watford en Bournemouth, maar door de doelpuntenverhouding is het die laatste die op een degradatieplaats staat.Ook de lagere afdelingen worden getroffen. Ongeveer alle profclubs moeten nog een competitiewedstrijd of negen spelen. Nu stoppen zou een enorme financiële impact hebben. In het Championship halen de profclubs tot één derde van hun inkomen uit ticketing en verteer tijdens wedstrijden. Nog lager, in League One en Two, is dat al twee derde. Nog maanden zonder voetbal nijpt daar zeker profclubs dood. Vorig seizoen verdween Bury en dit seizoen hadden onder meer Derby County, Bolton Wanderers, Southend United en Macclesfield Town al betalingsproblemen nog voor het coronavirus toesloeg.