Is er dan toch een kans dat Italië naar het WK in Qatar mag? Volgens Franco Chimenti, ex-voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité, liggen er kansen in de mogelijke diskwalificatie van Ecuador.

Op enkele jaar tijd beleefden de Italianen alle gevoelens op voetbalvlak. In 2018 mocht het niet meedoen aan de wereldbeker nadat het in de barrages werd uitgeschakeld door Zweden, drie jaar later won het dan weer het EK, maar twee maanden geleden struikelde het dan weer over het kleine Noord-Macedonië waardoor de Azzurri opnieuw een WK-deelname door de neus geboord zagen.

Nu zou de redding echter uit wel erg onverwachte hoek kunnen komen. Centraal staat Ecuador en meer bepaald de zaak rond Byron Castillo. De rechtsachter speelde in zo goed als alle wedstrijden en was een van de sleutelfiguren achter de kwalificatie van Ecuador voor het WK eind dit jaar. Maar volgens Chili - dat zich niet wist te plaatsen - zou er sprake zijn van identiteitsfraude: Castillo is volgens het land namelijk geen Ecuadoraan maar een Chileen. Een grote crisis in Zuid-Amerika want zo kan Ecuador namelijk al zijn overwinningen met Castillo in het team zien veranderd worden in nederlagen.

Wie gaat er dan naar Qatar? In Zuid-Amerika zien ze het logische vervolg dat Chili er zo een paar punten bij krijgt en zich alsnog kan kwalificeren voor de wereldbeker. In Italië klinkt er dan weer iets anders. Volgens informatie van Franco Chimenti, ex-voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité, zou er nog een tweede plan op de tafel van de wereldvoetbalbond FIFA liggen. Daarbij zou het vrijgekomen ticket niet naar Chili gaan, maar naar het hoogst gerangschikte land dat zich niet kon kwalificeren, zijnde Italië.

'Het is concreter dan jullie denken', vertelde Chimenti inGR Parlament. 'De FIFA-reglementen zeggen dat als er een plaats vrij komt deze naar het land moet dat het hoogste staat op de FIFA-ranking. En dat is Italië.' Of dit nu echt mogelijk is, zullen we de komende weken en maanden vernemen. In Italië hopen ze in ieder geval van wel.

Op enkele jaar tijd beleefden de Italianen alle gevoelens op voetbalvlak. In 2018 mocht het niet meedoen aan de wereldbeker nadat het in de barrages werd uitgeschakeld door Zweden, drie jaar later won het dan weer het EK, maar twee maanden geleden struikelde het dan weer over het kleine Noord-Macedonië waardoor de Azzurri opnieuw een WK-deelname door de neus geboord zagen. Nu zou de redding echter uit wel erg onverwachte hoek kunnen komen. Centraal staat Ecuador en meer bepaald de zaak rond Byron Castillo. De rechtsachter speelde in zo goed als alle wedstrijden en was een van de sleutelfiguren achter de kwalificatie van Ecuador voor het WK eind dit jaar. Maar volgens Chili - dat zich niet wist te plaatsen - zou er sprake zijn van identiteitsfraude: Castillo is volgens het land namelijk geen Ecuadoraan maar een Chileen. Een grote crisis in Zuid-Amerika want zo kan Ecuador namelijk al zijn overwinningen met Castillo in het team zien veranderd worden in nederlagen.Wie gaat er dan naar Qatar? In Zuid-Amerika zien ze het logische vervolg dat Chili er zo een paar punten bij krijgt en zich alsnog kan kwalificeren voor de wereldbeker. In Italië klinkt er dan weer iets anders. Volgens informatie van Franco Chimenti, ex-voorzitter van het Italiaans Olympisch Comité, zou er nog een tweede plan op de tafel van de wereldvoetbalbond FIFA liggen. Daarbij zou het vrijgekomen ticket niet naar Chili gaan, maar naar het hoogst gerangschikte land dat zich niet kon kwalificeren, zijnde Italië. 'Het is concreter dan jullie denken', vertelde Chimenti inGR Parlament. 'De FIFA-reglementen zeggen dat als er een plaats vrij komt deze naar het land moet dat het hoogste staat op de FIFA-ranking. En dat is Italië.' Of dit nu echt mogelijk is, zullen we de komende weken en maanden vernemen. In Italië hopen ze in ieder geval van wel.