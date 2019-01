Gabriel Batistuta wordt 50: goals en tranen van De Leeuwenkoning

Zondag 26 november 2000, 8e speeldag in de Serie A. 65.000 supporters van AS Roma zitten in het Stadio Olimpico voor de wedstrijd tussen de fiere competitieleider en Fiorentina, negende in de stand. De Romeinen domineren de eerste helft, maar in het tactisch gevecht tussen de twee trainers-strategen Fabio Capello en Fatih Terim is er nauwelijks doelgevaar. We stevenen af op een brilscore, tot in de 83e minuut een geniale trap de wedstrijd beslist. De pas ingevallen Gianni Guigou passt de bal richting Zago, op de rand van het strafschopgebied. De Braziliaanse verdediger neemt het leer wat knullig aan en tikt het hoog terug tot bij Guigou, die de bal met het hoofd opzijlegt voor de even vrijgelaten Gabriel Batistuta. De Argentijnse goalgetter twijfelt niet en met een knalharde halfvolley laat hij doelman Francesco Toldo kansloos. Het stadion ontploft en ook de spelers van AS Roma zijn door het dolle heen, op één man na: de doelpuntenmaker zelf. Terwijl zijn ploegmaats zich op hem gooien, pinkt Batistuta zelfs een traantje weg.

