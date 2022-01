Ousmane Dembélé kostte Barcelona ooit 135 miljoen euro en frustreert de clubleiding nu met zijn exorbitante salariseisen van 43 miljoen euro per jaar. Na vierenhalf jaar lijkt de nooit echt succesvol geworden samenwerking te eindigen met een transfervrij vertrek in de zomer.

Door Tim Vos (Voetbal International)Een Dembélé-in-vorm is een aanwinst voor elke Europese topclub. Vandaar ook dat Bayern München, Manchester United, Newcastle United en Paris Saint-Germain in het geruchtencircuit al rondgaan als mogelijke bestemmingen, als Barça er met de 24-jarige aanvaller inderdaad niet uitkomt over het verlengen van zijn aflopende contract. De club die komende zomer met hem in zee gaat, neemt wel een risico op de koop toe. Want sinds zijn komst naar Camp Nou is Dembélé niet bepaald een speler geweest op wie Barcelona kan bouwen.Vooral in het tweede seizoen drijft Dembélé de club tot wanhoop. Nadat de dan twintigjarige miljoenenaankoop vlak na zijn komst van Borussia Dortmund in 2017 al snel een ernstige hamstringblessure oploopt die hem zo'n drie maanden aan de kant houdt, kan hij pas in de eerste maanden van 2018 zijn kwaliteiten aan het publiek in Camp Nou tonen. Met vier goals en zes assists valt het niet tegen wat de Franse jongeling laat zien, maar de echte opvolger van Neymar is hij dan nog niet. Tenminste, binnen het veld.Buiten de lijnen blijkt al snel dat Dembélé de nodige gelijkenissen vertoont met zijn Braziliaanse voorganger, die in de zomer van 2017 een transfer naar Paris Saint-Germain forceert. Barcelona staat machteloos omdat de contractueel vastgestelde afkoopsom van 222 miljoen euro wordt neergeteld. Dembélé, op dat moment een sensatie in de Bundesliga bij Borussia Dortmund, moet Neymar doen vergeten. Maar waar de uitbundige levensstijl van de Braziliaan wel samengaat met sublieme prestaties, heeft zijn Franse opvolger moeite zich aan te passen en een volwassen prof te worden.Dembélé begint het seizoen 2018/19 nog goed met drie goals in de eerste vier competitieduels en een goal tegen PSV in de Champions League, maar komt daarna steeds vaker in het nieuws wegens zijn rare fratsen. Het dieptepunt bereikt hij in november 2018, als trainer Ernesto Valverde hem uit de selectie zet voor het duel met Real Betis omdat de Fransman een training mist. Als de club navraag doet, zegt hij ziek te zijn. Het blijkt het niet meer dan een smoes. In werkelijkheid heeft Dembélé zich verslapen na een nacht gamen met zijn vrienden.Barcelona komt pas tot die ontdekking als iemand van de club hem aan het einde van de ochtend te pakken krijgt. Al die tijd daarvoor was Dembélé onbereikbaar, omdat de batterij van zijn telefoon leeg was. Daardoor was ook zijn wekker voor de training niet afgegaan. Als de clubarts vervolgens een bezoek brengt om zijn maagdarmklachten te onderzoeken, blijkt zijn huis nog vol slapende vrienden te liggen. De maat is op dat moment vol voor Valverde, die de aanvaller uit de selectie zet. Zonder hem verliest Barça met 3-4 van Betis.Het is lang niet de enige keer dat Dembélé de regels aan zijn laars lapt. Op dat moment is zijn gebrekkige discipline al veelvuldig onderwerp van gesprek, maar de spelersgroep blijft hem steunen. 'Als de trainer hem niet oproept, doet hij dat om hem te helpen', reageert Gerard Piqué na het duel met Betis. 'We willen hem allemaal helpen, we zijn allemaal jong geweest zoals hij, we hebben allemaal dezelfde fouten gemaakt. Uit ervaring weet ik dat je zulke spelers moet leren dat je 24 uur per dag bezig moet zijn met voetbal. Je moet er elke minuut van de dag voor leven.Barcelona probeert de peperdure aanvaller daarmee ook te helpen. Zo wordt hem na het missen van de bewuste training verboden zijn telefoon ooit nog uit te zetten, zodat de club hem op elk moment van de dag kan bereiken. Geen overbodige luxe. Piqué vertelt in mei 2018 al eens dat de WhatsApp-groep van de Barcelona-selectie al regelmatig heeft gefungeerd als handige reminder voor de notoire laatkomer, terwijl bondscoach Didier Deschamps hem erop wijst de tijd zorgvuldig in de gaten te houden. 'Hij moet begrijpen dat hij moet veranderen', zegt Deschamps op een persconferentie. 'Hoe sneller hij zich dat realiseert, hoe beter dat is voor hem en de club.'Het dringt niet meteen door tot Dembélé. Om hem te helpen settelen, huurt Barcelona een chauffeur en een kok voor hem in, maar de chef wordt al snel weer ontslagen omdat hij geen maaltijden kookt die de Franse aanvaller bevallen. Volgens berichten in de Spaanse kranten ligt zijn woning in die periode vol met kartonnetjes waarin fastfood heeft gezeten en blijft een gezonde vismaaltijd die veel beter past bij het dieet van een topsporter onaangeroerd. Ook gaan er verhalen dat de vleugelspits kampt met een gameverslaving, die hem tot diep in de nacht ophoudt.Niet voor niets drukt Luis Suárez zijn ploeggenoot op het hart serieuzer voor zijn vak te leven. 'Ousmane weet dat het een voorrecht is voor elke speler om voetballer te zijn.' Ook verdediger Clément Lenglet verdedigt zijn landgenoot in die periode, als hij weer eens een boete heeft gehad nadat hij twee uur te laat komt voor een training. 'Ik weet niet precies wat er aan de hand is met hem, maar wat ik wel weet is dat hij het op het veld erg goed doet. Ik weet niet of een straf de juiste maatregel is, maar hij presteert goed. Hij speelt goed en dat interesseert me het meest.'Zijn vermeende gameverslaving weerhoudt Dembélé er niet van ook binnen het veld huis te houden. Zo maakt hij in december 2018 een schitterende sologoal in de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Twee weken eerder redt hij als invaller ook al een punt tegen Atlético Madrid (1-1). Het is de eerste wedstrijd na zijn disciplinaire straf wegens het missen van een training. Prompt koppen de Spaanse kranten dat Dembélé wel degelijk op tijd kan komen, maar dat blijft een probleem vormen. Tegen het einde van het seizoen zijn er zelfs berichten dat de aanvaller zijn laatste waarschuwing heeft gehad. Een transfer in de zomer van 2019 is waarschijnlijk.Vanuit de kleedkamer klinkt echter nooit een wanklank over Dembélé. Lionel Messi stelt zelfs dat hij hoopt dat de Franse aanvaller blijft. 'Hij is erg goed. We hebben hem nodig. Op het veld is hij een fenomeen. Het ligt in zijn handen, hij heeft alle kansen van de wereld om te doen wat hij wil, hij kan een van de besten zijn. Maar hij is een jonge jongen die zich moet aanpassen aan de stad en de club. Hij realiseert dat hij fouten heeft gemaakt. We gaan hem helpen om zich te kunnen focussen op voetbal', zegt de Argentijnse sterspeler eind 2018, als Dembélé aan Arsenal wordt gelinkt.De clubleiding staat er anders in. Bijna elke transferperiode komen weer berichten naar buiten dat Dembélé een van de spelers is die mag vertrekken, om budget te creëren voor nieuwe aankopen of de schulden weg te werken. Door herhaaldelijk te lekken dat de aanvaller te laat komt, probeert de club hem richting de uitgang te drijven, meent zijn zaakwaarnemer. De agent belegt volgens Spaanse kranten in die periode zelfs een meeting met voorzitter Bartomeu en directeur Pep Segura om hen te vragen met het stoppen van berichten lekken naar de Spaanse kranten over zijn weinig stipte cliënt.Opmerkelijk genoeg wist Barcelona in 2017 al dat Dembélé er een handje van had te laat te komen. Ook bij Dortmund maakte de jongeling zich daar in zijn enige seizoen na zijn komst van Stade Rennais schuldig aan. Barcelona-directeur Robert Fernández vond het echter geen probleem. 'Ik kwam zelf ook altijd te laat voor de training toen Johan Cruijff trainer was. Maar ik speelde elke zondag en het was geen enkel probleem', zegt de oud-speler van de Catalanen in april 2019 ter verantwoording van de miljoenenaankoop in gesprek met BeIN Sports.De samenwerking van Peter Bosz met Ousmane Dembélé bij Borussia Dortmund is van korte duur. Kort na de komst van de Nederlandse trainer, vertrekt de aanvaller naar Barcelona.Het kan Barcelona ook moeilijk zijn ontgaan, want tijdens de onderhandelingen met Dortmund in 2017 neemt Dembélé het ook al niet zo nauw met de discpline. Als BVB een bod van Barça heeft geweigerd, verschijnt hij uit onvrede niet op de eerste de training richting de start van het nieuwe seizoen. Peter Bosz is dan net overgekomen van Ajax en moet meteen vragen van de Duitse pers beantwoorden over de lastige situatie. Hij bevestigt dat de aanvaller onbereikbaar is voor de club en zijn telefoon niet opneemt. 'Ik moet er nog over praten met Dembélé. Hij zal me moeten uitleggen waarom hij er vandaag niet was. Ik hoop dat er niets ernstigs is gebeurd.'De manier waarop Dembélé vertrekt uit Duitsland, spreekt eveneens boekdelen. Tijdens zijn verblijf in Dortmund woont hij in het appartement van Jürgen Klopp. Die is not amused als hij erachter komt hoe de aanvaller de woning heeft achtergelaten na zijn vertrek naar Barcelona. Op foto's die in handen zijn gevallen van Bild is te zien dat vloeren zijn beschadigd en het een grote rommel is. Ook blijkt Dembélé de sleutels niet te hebben ingeleverd en het laatste deel van de huur à 15 duizend euro niet te hebben betaald.Klopp klaagt hem aan en eist dat Dembélé het bedrag terugbetaalt. Ook wil hij een schadevergoeding van 5.000 euro. Omdat Dembélé ook geen nieuw adres heeft doorgegeven, komt de aanklacht via Barcelona bij hem terecht. Waarop de Spaanse kranten ook weer uitpakken met het nieuws over de boze Liverpool-manager. Het is een voorbode van wat in Barcelona nog veel vaker gaat voorkomen en een transfer lijkt dan ook de enige optie voor de man van 135 miljoen, die dat bedrag in de eerste twee seizoenen nauwelijks heeft gerechtvaardigd.Ondanks de aanhoudende berichten over een op handen zijnde vertrek, blijft Dembélé in Barcelona. In de zomer van 2019 lijkt hij beterschap te tonen door alsnog een kok aan te nemen om hem te helpen met zijn dieet en als een van de eersten aan de voorbereiding te beginnen. De verhalen over te laat komen en nachtelijke gamesessies verdwijnen naar de achtergrond, maar maken plaats voor berichten over aanhoudend blessureleed. In het seizoen 2019/20 komt Dembélé daardoor slechts negen keer in actie voor Barcelona.Na de komst van Ronald Koeman in de zomer van 2020 wil Dembélé voor eerherstel gaan, maar de voormalig bondscoach van Oranje maakt al snel kennis met zijn grillen. In september maakt de aanvaller een slechte beurt bij zijn nieuwe trainer door een kwartier te laat te arriveren op de training, terwijl de spelers de instructie hadden gekregen juist een uur eerder te komen. En alsof het nog niet genoeg is, rijdt Dembélé met zijn telefoon in de hand het complex op. Het incident wordt breed uitgemeten in de Spaanse kranten. De Fransman belooft beterschap en stelt zich voortaan als een professional te zullen gedragen.Zo af en toe blijft Dembélé terugvallen in zijn oude gewoontes. In november 2021 beboet Xavi hem nog, omdat hij drie minuten te laat komt. De nieuwe trainer eist dat de spelers anderhalf uur voor de training aanwezig zijn op de club. Op dat moment is Dembélé net weer fit na een slepende knieblessure, die hem de eerste drie maanden van het seizoen aan de kant heeft gehouden. In totaal mist hij in vierenhalf jaar tijd door al zijn verschillende blessures meer dan 100 officiële wedstrijden voor Barça, waarvoor de teller pas op 128 duels staat (31 goals).Desondanks ziet de club toekomst in hem. 'Ik hou van Ousmane Dembélé', stelt voorzitter Joan Laporta in december nog. 'Voor mij is het duidelijk: hij is beter dan Kylian Mbappé. Hij wil blijven en we willen hem hier houden.' Maar of dat nog gaat lukken is de vraag. Zijn salariseisen van naar verluidt 43 miljoen euro per jaar zijn de club te gortig, waardoor een akkoord ver weg lijkt. Eerder sijpelde nog naar buiten dat Dembélé een langer verblijf wel zag zitten en zelfs bereid was salaris in te leveren, omdat hij het vertrouwen voelde van Xavi en geloofde in het project van de nieuwe trainer.De vraag lijkt nu vooral waar de toekomst van Dembélé ligt. Clubs als Bayern München, Manchester United, Newcastle United en Paris Saint-Germain zouden de ontwikkelingen in Camp Nou op de voet volgen en kunnen al in gesprek over een transfervrije overstap in de zomer. Of verkoopt Barça hem deze winter al? Het beloven ongetwijfeld nog een paar roerige laatste maanden te worden in de soap rond Dembélé die inmiddels al jarenlang voortduurt. En de kans is groot dat Barcelona daarin de partij is die met lege handen achterblijft.