Uiteraard was Italië-Spanje de avond van het duo Oyarzabal-Torres, maar 6 oktober 2021 was ook de dag van Pablo Martín Páez Gavira. Maak kennis met 'Gavi'.

'Die jongen blijft!'

...

'Die jongen blijft!'Ronald Koeman was zeer gedecideerd vorige zomer, toen een aantal jonge talenten, die in afwezigheid van wat EK- en andere tornooigangers meetrainden met de A-ploeg, geëvalueerd moesten worden. Met 'die jongen' wees hij naar Gavi, die toen nog 17 moest worden. Op 21 juli debuteerde hij met Barça A in een vriendschappelijk duel, op 29 augustus in La Liga tegen Getafe, op 14 september zagen we hem invallen tegen Bayern München en debuteren in de Champions League en sinds gisteren/6 oktober is hij A-international. Zo snel kan het allemaal gaan in een jong voetballeven. Meteen is Angel Zubieta zijn record kwijt. Hij was tot dusver de jongste bij Spanje. Dat is nu Gavi, 17 jaar en 60 dagen oud. De jongste bij Barça is hij niet: Vicente Martínez, Ansu Fati en Bojan Krkic waren nog jonger toen ze bij de A-ploeg kwamen. Het zal hem wellicht worst wezen.Eerlijk is eerlijk, niet Gavi deed een fysiek voetballend Italië, opnieuw zeer gedecideerd jagend zonder bal en verticaal voetballend mét, voor de rust dood. Dat was Mikel Oyarzabal. Heerlijke winger, prachtige voorzet, gelukkig voor Giovanni Di Lorenzo bleef hij niet de hele tijd aan de buitenkant, of het had nog erger kunnen zijn. Bij gebrek aan echte spitsen - Gerard Moreno en Alvaro Morata zijn out - zette Luis Enrique Pablo Sarabia vaak in punt, maar die was zelden op de afspraak. Ferran Torres is dat meer gewend van bij City, verrassend opduiken voor doel. Twee keer klopte Torres een bij elke interventie door het thuispubliek uitgefloten Gianluigi Donnarumma. Omdat tussen de twee goals in Leonardo Bonucci zich ook nog eens dom had laten uitsluiten, én Italië ook niet direct over een patente doelpuntenmaker beschikt (het trof wel twee keer het doelhout en in een omschakelingsmoment in het slot ook nog doel), was de wedstrijd al aan de rust beslist. En konden wij ons focussen op Gavi en een andere debutant: de 18-jarige rechtsbuiten Yeremy Pino.Net als tegen Bayern liet Koeman Gavi tegen Benfica nog invallen, maar in La Liga start hij gewoon in de basis de laatste weken. En net als tegen Italië geeft hij daar blijk van veel persoonlijkheid. Amper 1,73 meter, maar stevig in de duels. Marcos Llorente (Atlético) mocht dat al ondervinden, Leon Goretzka eerder ook al. Nu probeerden Marco Verratti, Jorginho, Nicolò Barella of Lorenzo Pellegrini het talent te muilkorven, maar ze slaagden er zelden in.Voor de Spanjaarden geen verrassing. Toen El País voorafgaand aan deze interland nattigheid voelde en een portret borstelde, wees de verslaggever er al op: Gavi is bij Barça de derde van de ploeg die op de vijandelijke helft het meest ballen verovert: 10, na Sergio Busquets (16) en Frenkie de Jong (14). Hij is ook de vierde in de ploeg met de meeste gewonnen luchtduels (8). Alleen Ronald Araujo, Gerard Piqué en opnieuw De Jong doen beter. Lichtvoetig, snel, tweevoetig en woensdag na de rust, toen Italië na de wissels uitdoofde, ook regisseur van La Roja: er wacht Gavi een mooie toekomst.Eentje ook met heel veel betrokkenheid bij Barcelona. Dat plukte hem in 2015 weg bij Real Betis - Gavi komt uit de rand van Sevilla - voor de neus van veel concurrenten. Gavi wist dat hij een volledig jaar niet zou spelen, omdat Barça was gestraft voor het illegaal aanwerven van jongeren, maar trok zich dat niet aan. Met de familie verhuisde hij naar een appartement op de Ramblas en later ging hij op La Masía wonen. Daar woont hij nog steeds. Omdat ze daar geen tv op de kamer mogen, stal hij met een ploegmaat eens op een nacht elders een televisie. Naar verluidt is hij ook een notoire sloddervos, die papieren kwijtraakt alsof het niks is, en zelfs voortdurend anderen om kleren moet vragen, omdat de zijne zoek zijn. In sportwinkels trapt hij liever een balletje dan dat hij gaat zoeken naar een nieuwe outfit.Niet Europees kampioen Italië speelt zondag in Milaan de finale, maar Spanje, de ploeg die Italië in de halve finale op Wembley nog wipte met de strafschoppen. De Spanjaarden voelden zich daar te kort gedaan: meer balbezit dan Italië in de match, meer kansen, meer ballen tussen de palen. Maar toch slechts 1-1 en eruit.Zeven spelers van die dag stonden ook nu aan de aftrap. Zij hebben in een felbevochten duel alvast hun revanche, meteen goed voor de eerste nederlaag van Italië sinds... 10 september 2018 (Portugal won toen met 1-0). Nu nog de Belgen de hunne. Vanavond in Turijn.