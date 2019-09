De oerwoudgeluiden die Romelu Lukaku zondag in Cagliari naar het hoofd kreeg geslingerd, raken ook Vincent Kompany. In een gesprek met Sky Sports wijst hij met een beschuldigende vinger naar de verschillende voetbalinstanties, die volgens hem de noodzakelijke diversiteit ontberen om het probleem grondig aan te pakken.

'Het echte probleem ligt bij de organisaties en de mensen van wie we verwachten dat ze over zo'n zaken beslissingen nemen', meent Kompany. 'Het echte racisme bestaat erin dat geen enkele van deze organisaties echt kan begrijpen wat Romelu doormaakt. Je hebt te maken met een groep beleidsmensen die hem zeggen wat hij moet denken en hoe hij zich moet voelen, terwijl ze geen flauw benul hebben van wat hij heeft meegemaakt in zijn leven. Dat is waar het echt om draait.'

'Als je kijkt naar de bestuursraden bij UEFA of FIFA, de Italiaanse of Engelse bond, dan is er een manifest gebrek aan diversiteit', gaat Kompany verder. 'Als je te weinig diversiteit hebt op plaatsen als bestuursraden, dan kunnen er geen juiste beslissingen op het niveau van sancties worden genomen. Zo simpel is het.'