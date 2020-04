De Duitse eigenaar van TSG 1899 Hoffenheim, tot voor kort nog geviseerd door voetbalsupporters, hoopt naar komende herfst toe een vaccin tegen het Covid-19-virus te lanceren.

Op 26 april wordt Dietmar Hopp 80. 'Een vaccin vinden tegen Covid-19 zou het mooiste cadeau zijn waarop ik mag hopen', zei de man achter softwarebedrijf SAP. Op 29 februari vielen er in het stadion van Hoffenheim nog beledigende spandoeken te zien waarop Hopp door ultra's van Bayern werd beschimpt.

Ook in andere stadions was de schatrijke Hopp een doelwit voor een aantal fans. Nu is de stemming helemaal omgeslagen, omdat Hopp in volle coronacrisis bekendmaakte dat hij met een van zijn firma's bezig is met het ontwikkelen van een vaccin. Plots werd de uitgespuwde voetbalbestuurder de hoop van een hele natie.

Hoe realistisch is het dat er daadwerkelijk nog dit jaar een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar wordt?

Dietmar Hopp'Als alles goed gaat, dan kan het vaccin al in de herfst beschikbaar zijn.'

Virologen en epidemiologen rekenen ten vroegste in 2021 op een vaccin.

'Dat valt inderdaad niet uit te sluiten. Ik zeg herfst, als alles optimaal verloopt. Maar het blijft speculatie. Anderzijds is het duidelijk: januari 2021 zou nog draaglijk zijn, december 2021 zeker niet.'

Mocht alles optimaal verlopen, hoeveel vaccins zou de firma CureVac, waarvan u meerderheidsaandeelhouder bent, dan kunnen leveren?

'Van zodra deel 4 van het bestaande productieproces klaar is, kan er geleverd worden. De financiële ondersteuning die de Europese Unie in het vooruitzicht gesteld heeft, zal het mogelijk maken om de productiecapaciteit te doen toenemen tot meerdere miljarden dosissen.'

Onlangs ging het gerucht dat de Amerikaanse regering de hand wou leggen op CureVac en een toekomstig vaccin. U reageerde direct en zei dat een in Duitsland ontworpen vaccin niet exclusief in de VS gebruikt kan worden. Hoe kwam dit nieuws dan tot stand?

'Professor Hettich, een van de zaakvoerders van de Dievini Hopp BioTech Holding, legde in de Mannheimer Morgen onze houding uit. Een vaccin moet in de gehele wereld en niet enkel in aparte landen verkrijgbaar zijn. Daarin blijven we heel duidelijk: we moeten solidair zijn en alle landen ter wereld bevoorraden, voor zover andere fabrikanten daar al niet voor gezorgd hebben.'

Michael Horeni & Frédéric Vanheule

Lees het volledige interview met Dietmar Hopp in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 april.

