In Duitsland zal de nationale ploeg niet langer Die Mannschaft genoemd worden. De Duitse voetbalbond (DFB) met haar raad van commissarissen en aandeelhouders beslisten donderdag om de bijnaam te schrappen.

De bijnaam Die Mannschaft ('Het Team') werd officieel gebruikt door de Duitse voetbalbond sinds 2015, nadat die daarvoor louter in het buitenland werd gebruikt. Dat was toen een beslissing in navolging van Les Bleus in Frankrijk, de Squadra Azzurra in Italië of de Belgische Rode Duivels. De Duitse nationale ploeg had dus eigenlijk een eigen bijnaam nodig, maar in eigen land werd die niet op al te veel enthousiasme onthaald. 'In plaats van dat iedereen achter de naam ging staan, zorgde het net voor polarisatie', vertelt Alexander Wehrle, de voorzitter van commissarissen van de DFB.

'De naam staat voor teamspirit en het behalen van succes, maar in Duitsland werd er in bepaalde fangroeperingen kritisch naar de naam gekeken. Het leverde emotionele discussies op', vertelde ook president Bernd Neuendorf. Een van die kritische stemmen was bijvoorbeeld Dortmund-voorzitter en vicevoorzitter van de bond Hans-Joachim Watzke. 'Het is een te vage term voor mij en respectloos voor de andere succesvolle nationale teams. Alsof er maar één echt team zou zijn...'

En Hermann Winkler, ook lid van de raad van commissarissen van de DFB, kon zich niet vinden met de naam. 'Geen enkele fan kan zich nog identificeren met de term en dus ook niet met de nationale ploeg.'

Het zette de DFB dus aan om na zeven jaar van de naam af te stappen. 'De prestaties van het team zijn toch belangrijker dan de bijnaam', relativeert Neuendorf. 'De nationale ploeg moet staan voor de waarden van de voetbalbond, op en buiten het veld. Dat betekent het tonen van mentaliteit, het vermaken van de fans en het vormen van een eenheid.'

Bondscoach Hansi Flick heeft lak aan de discussie op een klein half jaar van een belangrijk WK. 'Het maakt echt niets uit. Als coach of als speler, we zijn allemaal trots om te mogen werken voor Duitsland. Dat moet de focus zijn.'

Levende legende Lothar Matthäus ziet dan weer een andere naam zeker zitten. Al is het nu nog de vraag welke er gekozen zal worden, als er al een gekozen wordt.

