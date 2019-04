Voor het eerst sinds 2009 staat er geen enkele Belg in de Ploeg van het Jaar van de Premier League. Dus ook geen Eden Hazard, die bij Chelsea nooit betere statistieken kon voorleggen.

De Ploeg van het Jaar werd donderdag bekendgemaakt door de Professional Footballers' Association (PFA), de vakbond voor spelers in Engeland.

Manchester City en Liverpool, die dit seizoen de Premier League domineren, zijn zonder verrassing hofleverancier. City levert maar liefst zes vertegenwoordigers: doelman Ederson Moraes, verdediger Aymeric Laporte, middenvelders Fernandinho en Bernardo Silva, en aanvallers Raheem Sterling en Sergio Agüero. Verdedigers Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk en Andrew Robertson staan voor Liverpool in het elftal, net als aanvaller Sadio Mané. Paul Pogba (Manchester United) vervolledigt het middenveld.

Geen Belg(en) dus. Vorig jaar hielden Jan Vertonghen en Kevin De Bruyne nog de Belgische eer hoog, in 2017 kregen Eden Hazard en Romelu Lukaku een plaatsje. Het is al van 2009 geleden dat de PFA geen Belg opnam in de Ploeg van het Jaar.

Beste seizoen

De opvallendste afwezige is Chelsea-speerpunt Eden Hazard. Chelsea reageerde al verbaasd op zijn website: 'Onze nummer 10 maakt een buitengewoon seizoen vol opvallende momenten door. Zijn niet-selectie wordt dan ook veelal beschouwd als een verrassing.'

Chelsea voert aan dat Hazard, qua doelpunten en assists, deze jaargang aan zijn sterkste seizoen bij 'The Blues' bezig is. De Rode Duivel trof in de Premier League al zestien keer raak en deelde dertien assists uit. Met een totaal van 29 doelpunten waar hij bij betrokken is, doet hij zo beter dan Raheem Sterling en Sergio Agüero (elk 27), die wel in het team staan.

Hazard maakte al viermaal deed uit van de Ploeg van het Jaar (in 2013, 2014, 2015 en 2017), maar haalde toen geen betere statistieken, stipt Chelsea bovendien aan. Met zijn zestien goals evenaart hij nu al zijn record van 2016-2017.

De Rode Duivel behoort wel tot de zes genomineerden voor de trofee voor de Speler van het Jaar in de Premier League. In de verkiezing krijgt hij concurrentie van de drie Man City-spelers Agüero, Sterling en Bernardo Silva, en het Liverpool-duo Van Dijk en Mané.