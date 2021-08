Racing Genk heeft zich dinsdag niet voor de play-offronde van de Champions League kunnen plaatsen. De Belgische vicekampioen had in de derde voorronde bij Shakhtar Donetsk een 1-2 achterstand uit de heenmatch op te halen, maar verloor ook de terugmatch in Oekraïne met 2-1 (rust 1-0).

Shakhtar, dat Genk in het Olimpiyskiy-stadion in Kiev ontving, nam de wedstrijd meteen in handen. In de 7e minuut werd een Oekraïens doelpunt nog afgekeurd wegens hands, maar in de 28e minuut kwam de 1-0 wel op het bord. Lassina Traoré werkte een knappe actie van Dodo af.

Na de pauze zat Genk beter in de wedstrijd, maar werden de kansen gemist. Paul Onuachu kwam erg dicht bij de 1-1, maar trof de deklat (62e). Ondertussen bleef Shakhtar gevaarlijk op de counter. Een kwartier voor tijd verdubbelde Marcos Antonio de Oekraïense voorsprong.

Genk bleef verwoed naar een doelpunt op zoek gaan, maar pas in de slotminuut slaagde de ingevallen Cyriel Desssers er op assist van Mike Tresor in de netten te laten trillen. Bijna werd het ook nog 2-2. Doelman Anatolii Trubin voorkwam met een knappe redding dat Theo Bongonda vanop afstand scoorde.

Shakhtar neemt het om een plaats in de groepsfase op tegen Monaco of Sparta Praag. Voor Genk gaat het Europese avontuur voort in de Europa League.

Shakhtar, dat Genk in het Olimpiyskiy-stadion in Kiev ontving, nam de wedstrijd meteen in handen. In de 7e minuut werd een Oekraïens doelpunt nog afgekeurd wegens hands, maar in de 28e minuut kwam de 1-0 wel op het bord. Lassina Traoré werkte een knappe actie van Dodo af. Na de pauze zat Genk beter in de wedstrijd, maar werden de kansen gemist. Paul Onuachu kwam erg dicht bij de 1-1, maar trof de deklat (62e). Ondertussen bleef Shakhtar gevaarlijk op de counter. Een kwartier voor tijd verdubbelde Marcos Antonio de Oekraïense voorsprong. Genk bleef verwoed naar een doelpunt op zoek gaan, maar pas in de slotminuut slaagde de ingevallen Cyriel Desssers er op assist van Mike Tresor in de netten te laten trillen. Bijna werd het ook nog 2-2. Doelman Anatolii Trubin voorkwam met een knappe redding dat Theo Bongonda vanop afstand scoorde. Shakhtar neemt het om een plaats in de groepsfase op tegen Monaco of Sparta Praag. Voor Genk gaat het Europese avontuur voort in de Europa League.