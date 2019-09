De Franse profliga LFP zet de organisatie van de Coupe de la Ligue vanaf volgend seizoen tijdelijk on hold.

Het is een beslissing tegen de trend in, maar de Franse profliga heeft woensdag beslist dat er vanaf volgend jaar geen Coupe de la Ligue meer zal georganiseerd worden. Het doet dat om de drukke kalender van de ploegen wat te verlichten. In een voetbalwereld waar er steeds meer toernooien bijkomen en waar er niet gekeken wordt naar de overbezetting van de kalender is dit een aangename verrassing.

Natuurlijk zijn er ook andere extrasportieve redenen. Zo zou het toernooi al jaren dalende kijkcijfers kennen en haken bijgevolg steeds meer tv-zender af omdat het nu eenmaal moet opboksen tegen de andere, grotere competities. 'In functie van de markt, kan het toernooi later weer opgestart worden. Het is dus zeker geen definitieve stopzetting', meldt het LFP. Wat er moet gebeuren met het Europese ticket voor de winnaar is evenwel nog niet duidelijk.

De Coupe de la Ligue bestond al sinds 1994 als het kleinere broertje van de Franse beker. Bij de Ligabeker mogen enkel de professionele clubs uit de drie hoogste klassen van het Franse voetbal deelnemen.