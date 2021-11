Thibaut Courtois is naar eigen zeggen "niet verbaasd" dat hij dit jaar niet genomineerd werd voor de trofee voor Doelman van het Jaar, een onderscheiding van de Wereldvoetbalbond FIFA.

Nochtans was Courtois de voorbije jaren steevast een vaste klant op de eindejaarslijstjes en heeft hij zowel bij Real als bij de Rode Duivels een uitstekend jaar achter de rug. "Het feit dat ik niet genomineerd ben, verbaast me niet, vanwege hetgeen er een maand geleden gebeurd is en enkele opmerkingen van mij", bekende de doelman dinsdag, daags voor het CL-duel op bezoek bij het Moldavische Sheriff Tiraspol, op de vijfde speeldag in groep D van de Champions League.

Na afloop van de Nations League had Courtois immers zwaar uitgehaald naar UEFA, door te stellen dat er te veel wedstrijden zijn en ze enkel aan geld denken. "Ik weet wat ik waard ben en wat ik voor de club doe. Daar gaat het om: de erkenning van teamgenoten en de club. Ik ben niet diegene die beslist en er staan uitstekende doelmannen op dat lijstje. Geef de trofee gewoon aan de beste doelman en daarmee is het afgesloten. Collectieve prijzen zijn belangrijker dan individuele. Als ik mag kiezen, win ik liever de Champions League."

Courtois kwam ook nog even terug op recordaankoop Eden Hazard, die in Madrid stilaan in een uitzichtloze situatie zit. De aanvoerder van de Rode Duivels is out met buikgriep en reisde dus niet mee af naar Moldavië. "De voorbije dagen was hij ziek en kon hij dus niet meetrainen. Ik ken Eden al lang en ik weet dat het zijn droom was om voor Real te spelen. Het maakt hem droevig dat hij voorlopig niet meer kan betekenen voor de club", aldus Courtois.

"Ik zie echter geen speler die het hoofd laat hangen en zich bij de situatie neerlegt. Integendeel: ik zie hem alles geven op training en er alles aan doen om zijn doelen te bereiken. Zijn tijd komt nog wel, wanneer de coach hem speelminuten geeft. We mogen zijn kwaliteiten niet vergeten. Zijn talent speel je niet van de ene dag op de andere kwijt. We mogen hem dus niet vergeten of afschrijven, want hij is niet zomaar een speler. Hij heeft al laten zien dat hij een van de beste voetballers ter wereld is."

