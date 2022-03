Eden Hazard verscheen woensdag niet op het trainingsveld bij Real Madrid. De Rode Duivel zou volgens verschillende Spaanse media last ondervinden van de enkel en trainde indoor. Zondag staat Real Madrid-Barcelona op het programma.

De mogelijke afwezigheid van Hazard in de Clasico zal coach Carlo Ancelotti waarschijnlijk niet doen wanhopen. Onze landgenoot kwam in de laatste vijf duels van de Koninklijke helemaal niet in actie. Zijn laatste optreden dateert al van 19 februari, toen hij vijf minuten mocht invallen tegen Alaves.

Naast Hazard trainden ook Karim Benzema, Nacho Fernandez en Ferland Mendy indoor woensdag. Mendy is geblesseerd aan het linkerbeen en zou volgens persagentschap AFP al zeker de Clasico missen. Hij werd, net als Benzema, maandag in het competitieduel tegen Mallorca (3-0 zege) vroegtijdig naar de kant gehaald. Voor Benzema staan er vrijdag nog medische onderzoeken op het programma. Hij zou wel in de kern voor de clash met Barcelona mogen verwacht worden.

