Zlatan Ibrahimovic moet vanwege een knieblessure verstek geven voor het EK met Zweden, zo heeft hij volgens de Zweedse voetbalbond laten weten aan bondscoach Janne Andersson.

Eerder had zijn club AC Milan al laten weten dat Ibrahimovic nog zes weken aan de kant zou staan. De 39-jarige Zweed liep een blessure op in de met 0-3 gewonnen topper op het veld van Juventus. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Rossoneri, die hun seizoen op 23 mei afsluiten tegen Atalanta.

Zweden neemt het op het EK in groep E op tegen Spanje, Polen en Slovakije. Op 14 juni spelen de Zweden in Sevilla hun openingswedstrijd tegen La Roja. Zowel de voorbereiding op het kampioenschap als de groepsfase komen te vroeg voor de sterspeler.

Ibrahimovic kondigde medio maart zijn rentree bij de Zweedse nationale elf aan, na bijna vijf jaar afwezigheid. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië speelde hij zijn eerste interland sinds de groepsmatch tegen de Rode Duivels (0-1 nederlaag) op het EK van 2016.

Eerder had zijn club AC Milan al laten weten dat Ibrahimovic nog zes weken aan de kant zou staan. De 39-jarige Zweed liep een blessure op in de met 0-3 gewonnen topper op het veld van Juventus. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Rossoneri, die hun seizoen op 23 mei afsluiten tegen Atalanta.Zweden neemt het op het EK in groep E op tegen Spanje, Polen en Slovakije. Op 14 juni spelen de Zweden in Sevilla hun openingswedstrijd tegen La Roja. Zowel de voorbereiding op het kampioenschap als de groepsfase komen te vroeg voor de sterspeler.Ibrahimovic kondigde medio maart zijn rentree bij de Zweedse nationale elf aan, na bijna vijf jaar afwezigheid. In de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië speelde hij zijn eerste interland sinds de groepsmatch tegen de Rode Duivels (0-1 nederlaag) op het EK van 2016.