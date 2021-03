De Wereldvoetbalbond zal geen tuchtzaak starten tegen de Noorse nationale ploeg, die woensdag voor aanvang van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (0-3 zege) protesteerde tegen de slechte arbeidsomstandigheden in Qatar, gastland van het WK 2022.

'De FIFA gelooft in de vrijheid van meningsuiting en in de kracht van voetbal om positieve verandering teweeg te brengen', zo klinkt het in een korte mededeling aan het Duitse persagentschap dpa.

De spelers van Noorwegen droegen woensdag bij de opwarming shirts met het opschrift 'Respect, op en naast het veld'. Toen het volkslied weerklonk, toonden Erling Haaland en co. shirts met een andere tekst: 'Mensenrechten, op en naast het veld'. 'Voor mij zijn sport en politiek verweven', zei bondscoach Ståle Solbakken, die zelf ook meedeed aan de actie. 'Mijn spelers hebben zich vandaag voor iets ingezet, en ze verdienen daarvoor erkenning.'

Het uiten van politieke boodschappen is volgens het FIFA-reglement niet toegestaan, maar de Wereldvoetbalbond stelde zich vorig jaar ook al flexibel op toen veel voetballers protestboodschappen toonden tegen de dood van George Floyd.

Solbakken sloot niet uit dat zijn team zaterdag tegen Turkije het protest zou voortzetten.

Kritiek

Het WK-gastland krijgt internationaal veel kritiek vanwege de uitbuiting van gastarbeiders. De voorbije tien jaar zijn meer dan 6.500 arbeidsmigranten uit vijf Aziatische landen overleden in Qatar, zo bleek recent uit onderzoek van The Guardian. Velen onder hen waren vermoedelijk ingeschakeld bij de infrastructuurprojecten voor het WK.

De Qatarese regering heeft naar eigen zeggen de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Ook mensenrechtenorganisaties geven toe dat er stappen in de goede richting zijn gezet, maar dat de hervormingen onvoldoende in de praktijk worden toegepast.

