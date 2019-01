'Geen hoop meer voor de redding van Emiliano Sala en piloot'

'Zelfs de meest fitte persoon zou het hooguit een paar uur in het water uithouden,' aldus Fitzgerald.

Van de radar

Het privévliegtuigje waarin de twee van Frankrijk naar Wales vlogen, verdween maandagavond boven zee van de radar. Vermoedelijk is het in zee gestort.

Woensdag werd opnieuw intensief gespeurd, maar halverwege de dag meldden de autoriteiten opnieuw niets te hebben aangetroffen.

Sala had enkele dagen voor de vermoedelijke fatale crash zijn overgang van Nantes naar Cardiff City bekendgemaakt.

Geweigerd

De voorzitter van Cardiff City liet intussen weten dat de club aan Sala had voorgesteld de vlucht tussen Nantes en Cardiff te regelen. Maar dat wees de 28-jarige aanvaller af.

'We vroegen hem of wij de nodige maatregelen moesten treffen voor de vlucht. Dat zou, zo geven we toe, een commerciële vlucht zijn geweest', legt voorzitter Mehmet Dalman uit. 'Maar hij weigerde en zei zelf het nodige te zullen doen. Ik kan nu niet zeggen wie de vlucht heeft georganiseerd want ik weet het niet. Maar het was zeker Cardiff City niet.'

Geschokt

Dalman voegde eraan toe dat Cardiffcoach Neil Warnock 'geschokt' was over het nieuws van de verdwijning van hun aanwinst. 'Neil is een mens en is even hard geraakt als wij allemaal. Wij blijven bidden.'

In Nantes kwam gisterenavond een massa fans op straat om een indrukwekkend eerbetoon te brengen aan Sala. Ze verzamelden op de Place Royal in het centrum van de havenstad en legden onder meer bloemen neer bij een fontein.