Heel Italië ligt sinds gisteravond stil tot 3 april, en dat geldt ook voor de sport. Met uitzondering van Europese competities. Een toelichting van de gevolgen van de lockdown voor de Serie A.

Maandagavond rond half tien besliste de Italiaanse Premier Giuseppe Conte geen onderscheid meer te maken tussen rode, oranje en gele zones. Sinds gisteravond is gans Italië één rode zone, met overal dezelfde restricties.

...

Maandagavond rond half tien besliste de Italiaanse Premier Giuseppe Conte geen onderscheid meer te maken tussen rode, oranje en gele zones. Sinds gisteravond is gans Italië één rode zone, met overal dezelfde restricties.Een spookland, kortom.Conte had geen keuze meer. 'Halve maatregelen hebben duidelijk niet gewerkt', was zijn besluit. De druk van de cijfers, het dagelijks sterk oplopende aantal besmettingen én overlijdens (op het moment van de aankondiging waren er 93 doden bijgekomen tegenover de dag tevoren) was te groot geworden. De Italiaanse cijfers moeten omlaag, zo snel mogelijk.Rond die tijd van de overheidsmededeling liep met Sassuolo-Brescia (3-0) de laatste uitgestelde wedstrijd van de 26e speeldag op zijn einde. Sassuolo speelt zijn matchen in Reggio Emilia, in de Reggio Emilia, tot gisteren met 1386 besmettingen de meest geteisterde regio na Lombardije.Meteen volgde een stormloop op de warenhuizen. mensen stonden in de file met een winkelkarretje. In de Italiaanse pers verschenen beelden van Napolispelers Fernando Llorente en José Maria Callejon die normaal buiten de trainingsuren in alle rust 's avonds laat hun inkopen doen -veel warenhuizen zijn in Italië de hele dag open- maar nu tot hun verbazing met een karretje moesten aanschuiven.Het openbare leven is tot stilstand gekomen. Iedereen wordt aangemaand thuis te blijven, behalve om buitenshuis het noodzakelijke werk te doen, en om levensmiddelen te gaan kopen. Bars en restaurants mogen geopend zijn van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds. Openbare manifestaties of bijeenkomsten op piazza's zijn niet toegelaten, ceremonies voor huwelijken, dopen of begrafenissen evenmin. De regio Lombardije, met 5469 op de in totaal 7985 besmette personen dinsdagavond, overweegt zelfs om de winkels en kantoren te sluiten en het openbaar vervoer stil te leggen.Alle sportactiviteiten op Italiaans niveau liggen stil tot 3 april. In het gunstigste geval kunnen de competities in het weekend van 4 en 5 april hernomen worden. De enige uitzondering betreft de wedstrijden georganiseerd in Europees verband. Die mogen doorgaan, al dan niet achter gesloten deuren, maar altijd volgens de richtlijnen van de overheid. Volgende week dinsdag zou zo Juventus-Lyon plaatsvinden. Wel trok deze week Inter zich terug uit de Youth League. Om de gezondheid van de minderjarige spelers en hun entourage te beschermen. Juventus en Atalanta beslisten wél te spelen in de Youth League.Trainen mogen de spelers wel doen, in afwachting van een beslissing wat er gebeurt indien de competities niet kunnen hervat worden op 4 en 5 april en het virus hardnekkig zou standhouden.Als dat gebeurt, komt het scenario van 1915 weer in beeld. Toen werd omwille van de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog de competitie ook niet afgewerkt. Voor dat jaar is geen kampioen in de ranglijst opgenomen.In het geval deze competitie niet wordt afgewerkt, is de kans groot dat de titel niet wordt toegekend. Dan gaan de eerste vier naar de CL volgend seizoen, en zijn de nummers vijf en zes geplaatst voor de komende EL. In dat geval zou er waarschijnlijk niemand degraderen. Dat betekent dat de 20 eersteklassers van dit seizoen, die al voldoende economisch verlies hebben geleden, aanblijven, samen met de twee promovendi uit de Serie B die zich rechtstreeks plaatsen voor promotie. Op dit moment zouden dat Benevento en Crotone zijn. Een derde promovendus komt er dan niet, omdat er geen play-offs meer georganiseerd worden met de vier ploegen die om die derde plaats kampen.In de marge van al die alarmerende berichten werd ook meegedeeld dat de rechtstreekse uitzending van Juventus-Inter afgelopen zondagavond op betaalzender Sky drie miljoen kijkers had gelokt.