Geen Kanté en Giroud bij Frankrijk voor Nations League tegen Rode Duivels

Bondscoach Didier Deschamps heeft donderdag zijn 23-koppige selectie voor de Final Four van de Nations League bekendgemaakt, waarin Frankrijk het op 7 oktober in Turijn in de halve finales opneemt tegen de Rode Duivels. De Franse T1 heeft weer een plaats in zijn selectie voor Bayern München-verdedigers Benjamin Pavard en Lucas Hernandez, in september out met blessureleed. Olivier Giroud, de nieuwe ploegmaat van Alexis Saelemaekers bij AC Milan, is niet van de partij.

Onder meer Antoine Griezmann en Karim Benzema zijn wel van de partij © GETTY

Sterkhouder N'Golo Kanté heeft een besmetting met het coronavirus opgelopen en moet daarom forfait geven voor de Final Four. Corentin Tolisso is nog steeds geblesseerd. Deschamps heeft onder meer Marseille-middenvelder Mattéo Guendouzi geselecteerd om deze afwezigheid op te vangen. Het aanvallende toptrio Karim Benzema, Antoine Griezmann en Kylian Mbappé krijgt het gezelschap van Wissam Ben Yedder, Anthony Martial en Moussa Diaby. Keeper Steve Mandanda, die lange tijd deel uitmaakte van de nationale ploeg, is afwezig omdat hij zijn basisplaats bij Olympique Marseille heeft verloren. De winnaar van de wedstrijd tussen België en Frankrijk neemt het in de finale van de tweede editie van de Nations League op tegen Italië of Spanje. Les 2️⃣3️⃣ joueurs qui disputeront le "FINAL 4" de la Ligue des Nations 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lEqJODAmF5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2021