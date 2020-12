Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: de handdoek van Zidane en de Guardiola van Real.

Hij traint weer met de bal! Dat is het grote nieuws deze week over Eden Hazard. Dat doet de hoop weer opleven dat hij dit jaar tóch nog in actie zou komen.

Real Madrid werkt in de kerstvakantie immers nog drie wedstrijden af. Een bezoek aan Eibar op zondag 20 december, een thuiswedstrijd tegen Granada op woensdag 23 december en ten slotte een verplaatsing naar Elche op woensdag 30 december.

We kunnen ons wel voorstellen dat men deze keer zeker niet té overhaast te werk zal gaan om Hazard terug op het wedstrijdblad te krijgen. Er zijn sowieso nog wedstrijden genoeg.

Een echte winterstop is er dit jaar immers niet in Spanje. Op 2 en 10 januari staan alweer de volgende competitiematchen ingepland. En van 13 tot 17 januari vindt de Spaanse supercup plaats. Dat wordt, net als vorig jaar, een minitoernooi met de kampioen (Real Madrid), de vicekampioen (FC Barcelona) en de twee bekerfinalisten (Athletic Bilbao en Real Sociedad). Die bekerfinale is overigens nog altijd niet gespeeld.

Of die supercup door zal gaan in Saudi-Arabië, is twijfelachtig. Er wordt overwogen om de wedstrijden in Spanje af te haspelen, ondanks het feit dat het Aziatische land 120 miljoen euro betaalt aan de Spaanse voetbalbond om het minitoernooi drie jaar op rij te organiseren.

Wat de locatie ook zal worden, een echte break zit er dus niet in voor de troepen van Zinédine Zidane. Het is doorgaan en blijven doorgaan.

Raúl in de wachtkamer

De vraag die de afgelopen weken de Spaanse media bezighield: zal ook Zidane blijven doorgaan? Volgens het altijd op sensatie beluste Don Balón zou hij intern aangegeven dat hij na dit seizoen de handdoek gooit en ermee stopt.

Op de persconferentie voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach zei Zidane: 'Ik zal nooit de Alex Ferguson van Real Madrid worden.' Hij legde dat als volgt uit: 'Ik wil gewoon genieten van waar ik nu mee bezig ben. Ik weet niet hoelang ik hier nog ga blijven, ik denk daar zelfs niet eens aan. Ik denk alleen aan het werk van elke dag en aan het geluk dat ik heb om bij deze grote club en met deze spelers te mogen werken.'

In de wachtkamer zit alleszins ene Raúl González Blanco klaar. Op dit moment is hij coach van Real Madrid Castilla, de Koninklijke beloften. Voorzitter Florentino Pérez ziet in hem 'de Pep Guardiola van Real Madrid', een trainer van het huis die een grote carrière als speler gehad heeft. Dat is Zidane natuurlijk ook, maar hij komt niet uit het opleidingscentrum van de club.

Een deel van het bestuur wil Raúl echter niet te snel voor de leeuwen gooien. In die zin was het goed dat Real zich tegen Borussia Mönchengladbach kon plaatsen voor de 1/8 finales van de Champions League. En zolang Zizou blijft genieten, kan Raúl nog even wachten...

Hij traint weer met de bal! Dat is het grote nieuws deze week over Eden Hazard. Dat doet de hoop weer opleven dat hij dit jaar tóch nog in actie zou komen. Real Madrid werkt in de kerstvakantie immers nog drie wedstrijden af. Een bezoek aan Eibar op zondag 20 december, een thuiswedstrijd tegen Granada op woensdag 23 december en ten slotte een verplaatsing naar Elche op woensdag 30 december.We kunnen ons wel voorstellen dat men deze keer zeker niet té overhaast te werk zal gaan om Hazard terug op het wedstrijdblad te krijgen. Er zijn sowieso nog wedstrijden genoeg.Een echte winterstop is er dit jaar immers niet in Spanje. Op 2 en 10 januari staan alweer de volgende competitiematchen ingepland. En van 13 tot 17 januari vindt de Spaanse supercup plaats. Dat wordt, net als vorig jaar, een minitoernooi met de kampioen (Real Madrid), de vicekampioen (FC Barcelona) en de twee bekerfinalisten (Athletic Bilbao en Real Sociedad). Die bekerfinale is overigens nog altijd niet gespeeld.Of die supercup door zal gaan in Saudi-Arabië, is twijfelachtig. Er wordt overwogen om de wedstrijden in Spanje af te haspelen, ondanks het feit dat het Aziatische land 120 miljoen euro betaalt aan de Spaanse voetbalbond om het minitoernooi drie jaar op rij te organiseren. Wat de locatie ook zal worden, een echte break zit er dus niet in voor de troepen van Zinédine Zidane. Het is doorgaan en blijven doorgaan.De vraag die de afgelopen weken de Spaanse media bezighield: zal ook Zidane blijven doorgaan? Volgens het altijd op sensatie beluste Don Balón zou hij intern aangegeven dat hij na dit seizoen de handdoek gooit en ermee stopt. Op de persconferentie voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach zei Zidane: 'Ik zal nooit de Alex Ferguson van Real Madrid worden.' Hij legde dat als volgt uit: 'Ik wil gewoon genieten van waar ik nu mee bezig ben. Ik weet niet hoelang ik hier nog ga blijven, ik denk daar zelfs niet eens aan. Ik denk alleen aan het werk van elke dag en aan het geluk dat ik heb om bij deze grote club en met deze spelers te mogen werken.'In de wachtkamer zit alleszins ene Raúl González Blanco klaar. Op dit moment is hij coach van Real Madrid Castilla, de Koninklijke beloften. Voorzitter Florentino Pérez ziet in hem 'de Pep Guardiola van Real Madrid', een trainer van het huis die een grote carrière als speler gehad heeft. Dat is Zidane natuurlijk ook, maar hij komt niet uit het opleidingscentrum van de club. Een deel van het bestuur wil Raúl echter niet te snel voor de leeuwen gooien. In die zin was het goed dat Real zich tegen Borussia Mönchengladbach kon plaatsen voor de 1/8 finales van de Champions League. En zolang Zizou blijft genieten, kan Raúl nog even wachten...