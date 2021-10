De Rode Duivels zullen het in de laatste twee interlands in de WK-kwalificaties, op 13 november thuis tegen Estland en drie dagen later in Wales, meer dan waarschijnlijk zonder Romelu Lukaku moeten doen. Zijn herstel van een enkelblessure duurt langer dan verwacht.

"Ik praat niet graag over deadlines, want verwachtingen brengen altijd een vorm van druk met zich mee. Romelu heeft echter een nieuw doelwit en dat is pas na de interlandbreak. Daar mikken we op", bekende Chelsea-coach Thomas Tuchel vrijdag, tijdens het persmoment voor de competitiewedstrijd van zaterdag, op de tiende speeldag in de Premier League.

Lukaku liep iets meer dan een week geleden in het door Chelsea met 4-0 gewonnen Champions League-duel tegen het Zweedse Malmö een verstuikte rechterenkel op. Big Rom moest toen op Stamford Bridge al na 23 minuten het veld geblesseerd verlaten. Op dat moment stond het al 2-0 in het voordeel van The Blues. Verdediger Andreas Christensen had na amper 9 minuten de score geopend, Jorginho verdubbelde na 21 minuten van op de stip de voorsprong.

Die strafschop was even voordien uitgelokt door de Belgische topschutter aller tijden. Lukaku wurmde zich voorbij de verdedigers richting Malmö-doelman Dahlin, maar Lasse Nielsen ging met een tackle aan de noodrem hangen en raakte daarbij Big Rom, die even later naar de kant hinkte. Ook zijn collega-aanvaller Timo Werner viel geblesseerd uit. Ook de Duitse international staat tot na de interlandbreak aan de kant.

Aanvankelijk werd er slechts een afwezigheid van een tweetal duels vooropgesteld, maar nu lijkt Lukaku, die al sinds medio september droog staat bij The Blues, heel wat meer wedstrijden te moeten missen. Voor de interlandperiode speelt Chelsea nog tegen Newcastle, Malmö en Burnley.

