Enkele coronagevallen bij Inter heeft gevolgen voor het drieluik van de Rode Duivels in de WK-kwalificaties.

Na de positieve coronatesten van Inter-spelers Stefan de Vrij en Matias Vecino heeft de gezondheidsautoriteit van Milaan beslist dat alle Inter-spelers niet mogen vrijgegeven worden voor de komende interlandperiode van eind maart. Dat maakte de club donderdag bekend.

De Rode Duivels zullen dus niet kunnen rekenen op Romelu Lukaku voor hun drieluik in de WK-kwalificaties tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland.

Getest

De Vrij en Vecino testten woensdag positief op covid-19 en werden intussen bij hen thuis in isolatie gezet. Daaropvolgend besloot de gezondheidsautoriteit van Milaan Inter-spelers een verbod op te leggen voor de komende interlandperiode. Dries Mertens zat eind vorig jaar in een soortgelijke situatie, na een corona-uitbraak bij Napoli.

Daarnaast mag er bij Inter al tot en met zondag niet getraind worden en mag de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Sassuolo niet doorgaan. Volgende week maandag wordt er op de club een nieuwe testronde gepland.

