Als het van UEFA-baas Aleksander Ceferin afhangt, spelen komende zomer geen spelers uit de nieuwe Super League op het EK. Voor welke nationale ploegen is dat het slechtste nieuws?

Het is de UEFA menens. Nadat gisteren de nieuwe Super League met de 12 rijkste clubs uit Europa werd voorgesteld, stond het kot bij de Europese voetbalbond in brand. Voorzitter Aleksander Ceferin dreigde ermee om de clubs uit de nationale competities te weren en eind deze week zou er zelfs een vergadering gepland zijn om ter beslissen over het lot van Manchester City, Chelsea en Real Madrid in de halve finales van de Champions League te beslissen.

...

Het is de UEFA menens. Nadat gisteren de nieuwe Super League met de 12 rijkste clubs uit Europa werd voorgesteld, stond het kot bij de Europese voetbalbond in brand. Voorzitter Aleksander Ceferin dreigde ermee om de clubs uit de nationale competities te weren en eind deze week zou er zelfs een vergadering gepland zijn om ter beslissen over het lot van Manchester City, Chelsea en Real Madrid in de halve finales van de Champions League te beslissen. Maar ook de nationale ploegen zouden een stevige klap kunnen krijgen door de nieuwe grote competitie, want Ceferin denkt er aan om de spelers van de verschillende Super Leagueclubs niet te laten meedoen aan de komende EK's en WK's. Dat betekent in de eerste plaats slecht nieuws voor de Rode Duivels van Roberto Martínez. In de Belgische 33-koppige selectie voor de WK-kwalificatiewedstrijden in maart zitten namelijk 6 spelers die bij een Super Leagueclub zouden spelen. Daarbij gaat het om Thibaut Courtois (Real Madrid), Toby Alderweireld (Tottenham), Yannick Carrasco (Atlético), Kevin De Bruyne (Manchester City), Alexis Saelemaekers (AC Milan) en Romelu Lukaku (Inter). Niet de minste spelers dus in de as van de ploeg. Reken daar ook nog de geblesseerde Eden Hazard (Real Madrid) bij en dan weet je wel genoeg: de Rode Duivels kunnen maar beter hopen dat de dreigementen van Ceferin niet zullen uitgevoerd worden of de kans op eindwinst wordt wel heel erg klein.Zeven Belgische spelers zouden dus niet meer mogen meedoen bij de Rode Duivels. Dat is een hoog aantal, maar in vergelijking met de andere toplanden lijkt dat toch wel mee te vallen. Van de laatste selectie van de Spaanse bondscoach Luis Enrique vallen er bijvoorbeeld al 12 van de 24 spelers af. De grootste afwezigen zijn daar Sergio Ramos, Jordi Alba, Koke, Thiago en Rodri. Bijna het hele middenveld zou dan veranderd moeten worden.Bij Frankrijk ligt dat aantal nog wat hoger: daar moet Deschamps 14 nieuwe namen toevoegen van de 25 die hij selecteerde in maart. De bondscoach moet er vervangers vinden voor onder meer Antoine Griezmann, Paul Pogba, Ousmane Dembélé; Raphael Varane en keeper Hugo Lloris.Het ergst is het echter gesteld met Engeland. Dat is ook niet verrassend, want de meeste spelers komen daar uit de zes Engelse topclubs die zich hebben afgesplitst van de rest. Gareth Southgate koos in maart nog 28 spelers, waarvan hij in juni geen beroep zou kunnen doen op maar liefst 15 namen. Daarin onder meer Kyle Walker, Mason Mount, Harry Kane, Raheem Sterling en Marcus Rashford.Het klassement met afwezige spelers in de laatste selectieDit klassement vertrekt vanuit de laatste selecties van de verschillende bondscoaches. Maar ook daarbuiten tellen de toplanden nog heel wat spelers bij de Super Leagueclubs die niet werden opgeroepen. Als we kijken naar de selecties sinds 2020, dan zien we opnieuw Engeland aan kop van dat klassement met maar liefst 22 frequent opgeroepen spelers waar Southgate geen beroep meer op kan doen. Hier staat Spanje dan weer op de tweede plaats (20 spelers) en Frankrijk op plek drie (15 eenheden). Opmerkelijk: Italië komt op gelijke hoogte te staan met de Fransen, want er lopen nog heel wat internationals rond bij Juventus en Inter die de laatste tijd niet meer werden opgeroepen door bondscoach Roberto Mancini. Het klassement met afwezige spelers sinds begin 2020