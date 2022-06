RB Leipzig heeft het contract van sterspits Christopher Nkunku met twee jaar verlengd tot 2026. Dat heeft de Bundesliga-club donderdag gemeld. Met de contractverlenging komt er voorlopig een einde aan speculaties dat hij in de zomer zou kunnen vertrekken.

De 24-jarige Nkunku kwam in 2019 van Paris Saint-Germain naar Leipzig en heeft tot dusver 47 doelpunten en 46 assists op de teller voor de recente Duitse bekerwinnaar. Vooral afgelopen seizoen ontplofte de Fransman bij de Oost-Duitsers. In 50 wedstrijden over alle competities heen kwam hij aan 35 goals en 19 assists. Hij werd daarmee verkozen tot Bundesliga-speler van het jaar door zijn collega's in de Duitse eerste klasse.

'Ik ben blij dat ik het shirt van RB Leipzig kan blijven dragen', reageerde Nkunku. 'Na onze geweldige prestatie met het winnen van de DFB-Pokal bleef het duidelijk dat mijn verhaal hier nog niet voorbij is. We willen meer! Ik ben echt onder de indruk van de inspanningen van de club om mij te behouden.'

