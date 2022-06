Wales heeft zich zondagavond geplaatst voor het WK van eind dit jaar Qatar. In de finale van de Europese barrages haalden ze het in het Cardiff City Stadium met het kleinste verschil (1-0) van het door de oorlog met Rusland verscheurde Oekraïne. Een owngoal van Andriy Yarmolenko na 34 minuten bezegelde het lot van de Oekraïners.

Wales was voor de pauze welgeteld één keer echt gevaarlijk en had niet eens een kans nodig om te scoren. Een op het eerste gezicht ongevaarlijke vrije trap van de Welshe aanvoerder Gareth Bale werd net voorbij het halfuur echter door zijn Oekraïense collega-aanvoerder Andriy Yarmolenko voorbij doelman Georgiy Bushchan gekopt. Zo stond het met een gelukje 1-0 voor de thuisploeg en dat hadden de bezoekers te danken aan een gebrek aan efficiëntie.

Na de pauze trok Oekraïne nog wat meer richting het doel van Wayne Hennessey, die met wat geluk overeind bleef. De Oekraïners moesten achterin zo steeds meer ruimte weggeven en kwamen ook enkele keren goed weg tegen de counterende Welshmen. De 1-0 bleef echter op het bord.

Bij de bezoekers, die in de halve finales van de barrages met 1-3 waren gaan winnen bij Schotland, stonden ex-Genkenaar Ruslan Malinovskiy en ex-Gentenaar Roman Yaremchuk aan de aftrap. Zij werden beiden naar de kant gehaald. Bruggeling Eduard Sobol bleef op de bank. Bij de thuisploeg bleef Cercle-revelatie Rabbi Matondo de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd. Komend weekend ontvangt Wales de Rode Duivels in Cardiff, op de derde speeldag in de Nations League.

De barrages in de Europese kwalificatiezone stonden eind maart op het programma, maar de wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne werd vanwege de Russische invasie in Oekraïne uitgesteld. In Qatar komt Wales terecht in groep B, met Engeland, Iran en de Verenigde Staten. Voor de Welshmen is het de tweede keer ooit en de eerste keer sinds 1958 dat ze erbij zijn op het WK. In Zweden haalden ze toen meteen de kwartfinales. Oekraïne nam in 2006 voor het laatst deel.

30 van de 32 geplaatste landen voor het WK voetbal in Qatar (21 november) zijn intussen al gekend. Later deze maand staan ook de twee intercontinentale play-offs nog op het programma. Op 14 juni geeft Costa Rica Nieuw-Zeeland partij en een dag eerder ontmoet Peru de winnaar van de Aziatische play-offs. Daarin neemt de Verenigde Arabische Emiraten het op 7 juni op tegen Australië. Bij Australië werd Trent Sainsbury (Kortrijk) opgeroepen. Alle intercontinentale play-offs worden in Qatar afgewerkt.

Wales was voor de pauze welgeteld één keer echt gevaarlijk en had niet eens een kans nodig om te scoren. Een op het eerste gezicht ongevaarlijke vrije trap van de Welshe aanvoerder Gareth Bale werd net voorbij het halfuur echter door zijn Oekraïense collega-aanvoerder Andriy Yarmolenko voorbij doelman Georgiy Bushchan gekopt. Zo stond het met een gelukje 1-0 voor de thuisploeg en dat hadden de bezoekers te danken aan een gebrek aan efficiëntie. Na de pauze trok Oekraïne nog wat meer richting het doel van Wayne Hennessey, die met wat geluk overeind bleef. De Oekraïners moesten achterin zo steeds meer ruimte weggeven en kwamen ook enkele keren goed weg tegen de counterende Welshmen. De 1-0 bleef echter op het bord. Bij de bezoekers, die in de halve finales van de barrages met 1-3 waren gaan winnen bij Schotland, stonden ex-Genkenaar Ruslan Malinovskiy en ex-Gentenaar Roman Yaremchuk aan de aftrap. Zij werden beiden naar de kant gehaald. Bruggeling Eduard Sobol bleef op de bank. Bij de thuisploeg bleef Cercle-revelatie Rabbi Matondo de hele wedstrijd aan de bank gekluisterd. Komend weekend ontvangt Wales de Rode Duivels in Cardiff, op de derde speeldag in de Nations League. De barrages in de Europese kwalificatiezone stonden eind maart op het programma, maar de wedstrijd tussen Schotland en Oekraïne werd vanwege de Russische invasie in Oekraïne uitgesteld. In Qatar komt Wales terecht in groep B, met Engeland, Iran en de Verenigde Staten. Voor de Welshmen is het de tweede keer ooit en de eerste keer sinds 1958 dat ze erbij zijn op het WK. In Zweden haalden ze toen meteen de kwartfinales. Oekraïne nam in 2006 voor het laatst deel. 30 van de 32 geplaatste landen voor het WK voetbal in Qatar (21 november) zijn intussen al gekend. Later deze maand staan ook de twee intercontinentale play-offs nog op het programma. Op 14 juni geeft Costa Rica Nieuw-Zeeland partij en een dag eerder ontmoet Peru de winnaar van de Aziatische play-offs. Daarin neemt de Verenigde Arabische Emiraten het op 7 juni op tegen Australië. Bij Australië werd Trent Sainsbury (Kortrijk) opgeroepen. Alle intercontinentale play-offs worden in Qatar afgewerkt.