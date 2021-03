Voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijd van de Mannschaft tegen IJsland, de laatste campagne onder de 61-jarige bondscoach, worden daden en geen loze woorden verwacht.

Het was Oliver Bierhoff opgevallen. De ex-aanvaller, tegenwoordig directeur voor de Duitse nationale ploegen en daardoor nu ook wat headhunter, zag 'enthousiasme' bij Joachim Löw de afgelopen dagen. Ook Emre Can deed op een digitale persconferentie zijn uiterste best om een ferme lofrede af te steken richting de afscheidnemende bondscoach. 'Een geweldig mens', opperde de Dortmundspeler, om er even snel aan toe te voegen: 'Wij willen hem graag een succesvol EK bezorgen om af te sluiten. Heel Duitsland wil dat eigenlijk.'Löw zelf, duidelijk verlost van behoorlijk wat druk door zijn recente aankondiging, hoopt dat zijn internationals de komende WK-kwalificatieduels weer hard knokken voor de zege. Hij gaat dan ook vastberaden richting de confrontaties met IJsland, Roemenië (zondag) en Noord-Macedonië (woensdag). Daarvoor, om echt weer competitief voor de dag te komen, wil de voormalige rechterhand van Jürgen Klinsmann volledig terugkeren naar de basis: geen woorden, maar daden. Alleen is de hamvraag: beschikt hij daarvoor over de juiste oplossing, in de wetenschap dat een ervaren kracht als Toni Kroos door adductorenklachten ontbreekt?Willen zijn profs hun sportieve mentor een waardig afscheid geven? Met dankbaarheid als voornaamste motivatiebron? Slaagde Löw er de afgelopen dagen in om zijn spelersgroep weer voldoende vertrouwen in te pompen, waardoor er weer dat gevoel van samenhorigheid ontstaat wat altijd werd geassocieerd met de Mannschaft? Allemaal relevante vragen die worden gesteld, waar enkel aanvoerder Manuel Neuer spoedig een antwoord op kan geven. Gunnen ze straks Löw een ereronde of een pijnlijk einde?'Duitsland moet weer een gepassioneerd team zijn dat altijd verbeten tot op het einde blijft strijden om te winnen', herhaalde Löw het credo waar hij al bijna vijftien jaar aan werkt. Door de afwezigheid van Kroos, Niklas Süle en Robin Gosens wordt er tegen IJsland gerekend op de meerwaardebrengers Leon Goretzka-Joshua Kimmich en man in topvorm Ilkay Gündogan. 'Een uitzonderlijk goede strateeg', bewierookte Löw de gemakkelijk infiltrerende en scorende Manchester Citymiddenvelder.Die zone van het veld, daar ligt volgens de Duitse bondscoach 'het hart van het team'. De kans is groot dat Florian Neuhaus op het middenveld wordt geposteerd, want Löw strooide ook met complimenten voor de 24-jarige Borussia Mönchengladbachspeler. Zij moeten, zonder Kroos, de hartslag sneller doen kloppen. Eén dilemma was vooraf nog niet opgelost en vergde tijd en reflectie, voor de juiste balans: Kimmich als rechterverdediger, of toch weer controlerende middenvelder?