Een vanwege een corona-uitbraak gehavend Club Brugge heeft zich donderdagavond niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. In de terugwedstrijd van de zestiende finales verloor de landskampioen en competitieleider in het Jan Breydelstadion met 0-1 van Dinamo Kiev, nadat de heenwedstrijd vorige week in Oekraïne op een 1-1 gelijkspel was geëindigd.

Op aangeven van woelwater en goudhaantje Viktor Tsygankov scoorde Vitaliy Buyalskiy zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd het enige doelpunt van de wedstrijd. Geen enkele Belgische club gaat zo vrijdagmiddag in het Zwitserse Nyon de bokaal in voor de loting van de achtste finales. Eerder op donderdag werd Antwerp immers uitgeschakeld door Rangers.

Net zoals in de heenwedstrijd hoefde Club ondanks zes afwezigheden niet top te zijn om dit Dinamo lange tijd af te houden. De thuisploeg behield nagenoeg de hele eerste helft de controle, wat een kansenarm kijkstuk opleverde. Op de eerste doelpogingen was het dan ook bijna 25 minuten wachten, met een kopbal van Bas Dost en een afstandsschot van Eduard Sobol. Even voordien had Nabil Dirar ten onrechte een strafschop geclaimd na een onzacht contact in de zestien. Te weinig echter voor een elfmeter, zo oordeelde ook de VAR.

Met een opportunistische trap op doel op het halfuur en een eerdere gele kaart toonde youngster Thomas Van den Keybus zich een lefgozer, die zich graag liet opmerken. Bij de rust mocht de negentienjarige middenvelder in de kleedkamer blijven, collega-belofte Ignace Van der Brempt was zijn vervanger. Ook meteen wat meer aanvallende input, met Dirar die naar het middenveld verschoof.

Ondanks de 1-1 uit de heenwedstrijd schuwde Dinamo Kiev de risico's volledig in het Jan Breydelstadion en aanvallend maakte het team van coach Mircea Lucescu dan ook amper iets klaar in het Jan Breydelstadion. Geduldig wachten op een fout van de tegenstander, met dat credo waren de Oekraïeners aan het duel in een regenachtig Brugge begonnen, waarna in de tweede helft de hemelsluizen volledig opengingen. De tijd tikte weg in het nadeel van Dinamo, al bleef de 0-0 ook bijzonder gevaarlijk voor de thuisploeg.

Club zit zwaar in de hoek waar de klappen vallen, want nadat de voorbije weken al zes spelers uitvielen na een corona-uitbraak, liep Bast Dost in het begin van de tweede helft een spierblessure op waarmee de Nederlander, voordien de gevaarlijkste man bij blauw-zwart, onherroepelijk naar de kant moest. Youssouph Badji was zijn vervanger. Nauwelijks een minuut op het veld had de Senegalees de score moeten openen, maar hij vond Dinamo-doelman Georgiy Bushchan op zijn weg.

Aan de overkant had een voordien werkloze Simon Mignolet plots een prima redding nodig op een poging van de pas ingevallen Shaparenko. Met nog een kwartier op de klok was het echt van moeten voor de bezoekers, die steeds meer richting de kooi van Mignolet trokken. Toen niemand het eigenlijk nog voor mogelijk hield, liepen de Bruggelingen toch nog in het mes en was de kwalificatie van Kiev een feit. Mignolet moest de bezoekers met een uitstekende parade zelfs nog van de 0-2 houden.

