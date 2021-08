Racing Genk heeft zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League met 1-2 verloren van Sjachtar Donetsk. De Limburgers kwamen net voor rust op voorsprong dankzij een goal van Paul Onuachu, maar na rust keerden Tete en invaller Alan Patrick de situatie nog helemaal om.

De terugwedstrijd in Oekraïne is volgende week dinsdag.

Beide ploegen begonnen zonder veel aanvalsdrang aan de partij in de Luminus Arena. Met snelle aanvallers aan de twee zijden leken de coaches vooral te willen vermijden in het mes te lopen. Voor Sjachtar dreigde halverwege de eerste helft Solomon met een schot, maar Vandevoordt stond paraat. Bongonda verprutste even later voor Genk een vrijschop dichtbij de zestien.

Een bedrijvige Ito was geregeld gevaarlijk op rechts en de Japanner vond na 39 minuten Onuachu voor doel. De topschutter, die afgelopen vrijdag vanwege transferbeslommeringen nog buiten de kern werd gelaten tegen Oostende, deed wat hij zo goed kan en kopte de bal onhoudbaar voorbij Sjachtar-doelman Trubin, 1-0.

Penalty

In de tweede helft nam Sjachtar van meet af aan het heft in handen. Maycon en Tete waren gevaarlijk, voor de Limburgers was er een nieuwe kans voor Onuachu maar hij vond Trubin op zijn weg.

Op het uur ging het achteraan mis voor Genk. Daniel Munoz, voor het eerst aan de aftrap dit seizoen, maaide Pedrinho onderuit in de zestien en de bal ging op de stip. De strafschop van Tete werd bijna gepakt door Vandevoordt, maar de Limburgse goalie devieerde de bal zelf in doel, 1-1.

De partij werd potiger en Marlon ontsnapte na een gemene elleboogstoot aan Ito aan rood. Sjachtar toonde zich in de slotfase het meest doeltreffend. Drie invallers zorgden voor de beslissing. Marlos bediende tien minuten voor tijd de ingelopen Ismaily in de zestien. Die vond Alan Patrick die de bal voor een leeg doel kon binnenschuiven, 1-2. In het absolute slot trapte Arteaga nog over.

Daar bleef het bij. Een leep Sjachtar tikte de partij uit. Genk moet volgende week proberen winnen in Oekraïne. Belangrijk om te vermelden daarbij is dat uitdoelpunten sinds dit seizoen niet meer dubbel tellen in de Europese competities. Bij een 0-1 zege van de Limburgers zou er dus verlengd worden.

Monaco won intussen in haar heenmatch van de derde voorronde van de Champions League met 0-2 bij Sparta Praag. De Monegasken lijken zo hard op weg om de volgende tegenstander te worden van de winnaar van het duel tussen Genk en Sjachtar.

De terugwedstrijd in Oekraïne is volgende week dinsdag.Beide ploegen begonnen zonder veel aanvalsdrang aan de partij in de Luminus Arena. Met snelle aanvallers aan de twee zijden leken de coaches vooral te willen vermijden in het mes te lopen. Voor Sjachtar dreigde halverwege de eerste helft Solomon met een schot, maar Vandevoordt stond paraat. Bongonda verprutste even later voor Genk een vrijschop dichtbij de zestien. Een bedrijvige Ito was geregeld gevaarlijk op rechts en de Japanner vond na 39 minuten Onuachu voor doel. De topschutter, die afgelopen vrijdag vanwege transferbeslommeringen nog buiten de kern werd gelaten tegen Oostende, deed wat hij zo goed kan en kopte de bal onhoudbaar voorbij Sjachtar-doelman Trubin, 1-0. In de tweede helft nam Sjachtar van meet af aan het heft in handen. Maycon en Tete waren gevaarlijk, voor de Limburgers was er een nieuwe kans voor Onuachu maar hij vond Trubin op zijn weg. Op het uur ging het achteraan mis voor Genk. Daniel Munoz, voor het eerst aan de aftrap dit seizoen, maaide Pedrinho onderuit in de zestien en de bal ging op de stip. De strafschop van Tete werd bijna gepakt door Vandevoordt, maar de Limburgse goalie devieerde de bal zelf in doel, 1-1. De partij werd potiger en Marlon ontsnapte na een gemene elleboogstoot aan Ito aan rood. Sjachtar toonde zich in de slotfase het meest doeltreffend. Drie invallers zorgden voor de beslissing. Marlos bediende tien minuten voor tijd de ingelopen Ismaily in de zestien. Die vond Alan Patrick die de bal voor een leeg doel kon binnenschuiven, 1-2. In het absolute slot trapte Arteaga nog over. Daar bleef het bij. Een leep Sjachtar tikte de partij uit. Genk moet volgende week proberen winnen in Oekraïne. Belangrijk om te vermelden daarbij is dat uitdoelpunten sinds dit seizoen niet meer dubbel tellen in de Europese competities. Bij een 0-1 zege van de Limburgers zou er dus verlengd worden. Monaco won intussen in haar heenmatch van de derde voorronde van de Champions League met 0-2 bij Sparta Praag. De Monegasken lijken zo hard op weg om de volgende tegenstander te worden van de winnaar van het duel tussen Genk en Sjachtar.