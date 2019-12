Na een blunder van Genk-keeper Maarten Vandevoordt zat Napoli op rozen op de slotdag van de groepsfase in de Champions League.

Gewogen en veel te licht bevonden. KRC Genk is ook op de zesde en laatste speeldag van Champions League-groep E helemaal kopje onder gegaan op het veld van Napoli. Het Italiaanse team met een scorende Dries Mertens in de basis won met 4-0 en plaatst zich voor de achtste finales. Ook Liverpool mag naar de volgende CL-ronde, na een 0-2 zege tegen Red Bull Salzburg, dat naar de Europa League moet.

Maarten Vandevoordt debuteerde als jongste doelman ooit op het Kampioenenbal, maar de 17-jarige keeper ging meteen zwaar in de fout. Dries Mertens zette Vandevoordt bij een ietwat linke terugspeelbal onder druk, waarna de goalie zich in zijn dribbel verslikte en Arek Milik (3.) simpel de 1-0 nette. Genk bleef ook nadien achter de feiten aanhollen. Onuachu kwam even over het kwartier plots oog in oog met doelman Meret, maar besloot in het zijnet. Napoli bleef makkelijk baas en Milik (26.) trapte, op aangeven van Di Lorenzo, de 2-0 binnen. Milik (38.) maakte enkele minuten later zijn hattrick vol. De Pool zette een elfmeter om nadat de onfortuinlijke Vandevoordt -die geel kreeg- de doorgebroken Callejon aantikte. Onuachu liet op slag van rust andermaal een Genks doelpunt liggen.

In de tweede periode gebeurde niets, tot De Norre hands maakte in de zestien. Mertens (74.) stifte de 4-0 over de ongelukkige Vandevoordt. Nadien viel de partij helemaal dood.

LIverpool

Liverpool stond voor een warme avond in Salzburg en had het lang niet onder de markt. De titelverdediger trok in de tweede periode dan toch het laken naar zich toe. Eerst Keïta (57.) met een kopbal en nadien Salah (58.) uit een onmogelijke hoek klaarden de klus. Divock Origi viel bij de bezoekers vijf minuten voor tijd in. The Reds winnen de groep met dertien punten, net voor Napoli (12 ptn). Salzburg volgt als derde met zeven punten, Genk sluit de rangen met een punt. Voor de Limburgers komt er met de nieuwe zware nederlaag op Napoli een einde aan de groepsfase, die uitdraaide om een regelrechte lijdensweg. Racing begon meteen met een enorme oplawaai op het veld van Salzburg (6-2), en moest nadien ook in eigen huis tegen de Oostenrijkers en Liverpool (tweemaal 1-4) zware nederlagen slikken.