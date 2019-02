Genktegenstander Slavia Praag: tactisch, collectief en fysiek sterk

Slavia kende in het nabije verleden wat problemen. Vijf seizoenen geleden streed het tot op de laatste speeldag tegen de degradatie en drie jaar geleden werd de financieel noodlijdende club overgenomen door Chinezen. De in 2008 compleet herbouwde Eden Arena draagt intussen de naam van de investeerders: Sinobo Stadium. Het ging het nieuwe jaar in als leider met vier punten voorsprong op Plzen.

Tijdens de rust van de oefenwedstrijd tegen de tweedeklasser FK Usti nad Labem in het Evzena Rosickehostadion, waar Slavia tijdens de bouw van zijn nieuwe arena zijn wedstrijden speelde, treffen we Jiri Cihak, Slaviawachter voor iDNES.cz. Behalve aan de kapitaalkracht van de nieuwe eigenaars schrijft hij het succes vooral toe aan het werk van sportief manager Jan Nezmar en coach Jindrich Trpisovsky.

'Zij zijn vorige winter beiden overgekomen van FC Slovan Liberec, waar ze samen uitstekend werk leverden, en sindsdien is het hier veel verbeterd. De Chinezen, die ook eigenaar zijn van Chinese eersteklasser Beijing Sinobo Guoan, willen hier een grote Centraal-Europese club maken die Champions League speelt, maar zij moeien zich niet in het sportief beleid. Geld is voor hen geen probleem, maar nog belangrijker: het wordt goed besteed. De traditie wordt ook gerespecteerd: Slavia doet het nog altijd met acht à negen Tsjechen in de basis en probeert nu ook de beste jeugdspelers van het land aan te trekken.'

We zien een ploeg die zijn tegenstander, toch een subtopper in de tweede klasse, na een 1-0-ruststand in de tweede helft helemaal murw speelt. Het wordt 8-0 met onder meer een doelpunt van Peter Olayinka, de Nigeriaanse spits die vorig seizoen voor Zulte Waregem uitkwam. Slavia toont zich een collectief sterk team met de middenvelders met het nummer 22 en het nummer 17 als opvallendste spelers. De ene is de defensieve middenvelder Tomas Soucek en de andere de kleine offensieve middenvelder Miroslav Stoch.

'Het is een fysiek sterk elftal van werkers die uitvoeren wat de coach vraagt', aldus onze Tsjechische collega. 'In de eigen competitie zijn ze erg offensief, daar winnen ze liever met 4-3 dan met 1-0, maar in Europa pakken ze het behoudender aan.' Dat blijkt uit de statistieken. In zijn Europa Leaguepoule met Zenit, Bordeaux en Kopenhagen scoorde Slavia in zes wedstrijden maar vier keer en kreeg het slechts drie goals tegen. 'Ze lieten er een overtuigende indruk', zegt Cihak. 'Eigenlijk waren ze beter dan groepswinnaar Zenit, dat ze thuis klopten.'

Op de in Praag gevestigde Tsjechische voetbalbond noemt Otakar Mestek, head of grassroots department, het huidige Slavia een typisch Tsjechisch team. 'Collectief ingesteld, tactisch sterk, met een goeie groepssfeer, een jonge coach die in zijn trainerscarrière geen stappen oversloeg en twee, drie sterke spelers.'

Hij verklaart het DNA van het Tsjechische voetbal met een boutade. 'Er zijn drie categorieën voetballanden. Landen die van whisky houden, zoals Engeland, staan voor power. Landen die wijn verkiezen, zoals Spanje, zijn technischer. En landen waar ze het liefst bier drinken, zoals Tsjechië en België, zijn vooral tactisch en collectief ingesteld.'